外國人申請日本國籍的5年居住門檻擬延長 將與永住許可的10年一致

日本政府準備對其入籍和居留規定進行重大改革，這些變革可能會徹底改變歸化日本、卻在網路上攻擊日本的親中人士的處境。首相高市早苗預計將於2026年1月底前最終敲定新的外國人政策基本方針，這象徵日本數十年來最強硬的移民政策調整。

《日本時報》與《Japan Today》報導，知情人士透露，日本正在考慮加強對外國人申請日本國籍的審查，取得日籍的時間可能從現行「居住5年以上」調整為「10年以上」，此舉是日本政府明年1月調整外國人政策的一部分。

日本2026年1月將調整外國人政策

高市早苗首相的政府正著手制定一系列影響外國人的政策，包括收緊房地產購買限制、提高簽證費和離境稅，以及加強日語教育等。

由於高市早苗將制定這些政策列為優先事項，她已就此議題重新組織了部長級會議，並成立一個政府專家小組。同時，她的自民黨同僚也在討論應該修改哪些政策。

專家和議員將於1月底以前向高市早苗提交他們的建議。政府在明年1月發布關於外國居民和遊客的綜合政策方針之前，將擬妥具體細節。

消息人士指出，首相高市早苗領導的政府也打算對以往未繳納稅金或社會保險費的外國人採取更嚴格的審查標準。

目前，如果外國遊客在日本有總計20萬日圓的未付醫療帳單，會被禁止再次入境。自民黨議員提議將此門檻降低至1萬日圓，並將適用範圍擴大到遊客以及在日本居住的外國居民。

首相指示部長收緊入籍日本的規定

12月初，高市早苗在與相關部長的一次會議上指示法務大臣平口洋考慮收緊入籍日本的規定。

此前，石破茂首相時期的法務大臣鈴木圭介領導的外國人政策研究小組在8月發布的一份中期報告特別指出，取得日本國籍的條件竟然比獲得永久居留權的條件「更為寬鬆」。

申請永久居留權的條件之一是，申請人必須在日本居住至少10年，但是目前外國人歸化的居住時間至少5年，這種荒誕的法規遭到批評。

同時，由於媒體多次報導簽證逾期滯留和未繳納國民保險費等議題，日本的外國人政策已成為備受關注的熱門議題。7月份，參議院選舉時，一個以「日本優先」為競選綱領的民粹政黨參政黨的支持率飆升。

隨著在日本的外國人數量的增加，高市首相領導的中央政府決定對相關問題採取更為嚴格的措施，並表示政府的目標是「為生活在我國的國民和外國人建立一個安全、穩定、有序、包容的社會」。

歸化與永住許可的條件不同

根據日本的《國籍法》規定，申請入籍的最低條件。這些條件包括在日本連續居住至少五年、品行良好，以及擁有足夠的經濟來源，例如申請人本身的資產或技能，或配偶或其他親屬的資產或技能。然而現實的情況是，即使符合這些最低條件，入籍申請並非總能獲得批准。

另外，針對永久居留權，日本根據《出入境管理及難民認定法》制定詳細的申請要求。要獲得永久居留權，申請人除了滿足至少10年的居住年限要求外，還必須履行繳稅和國民保險費等公共義務。

根據日本法務省統計，2024年共有12,248人申請入籍，其中8,863人獲准，639人被拒絕。

由於歸化申請入籍要求具備「不影響日常生活的日語能力」，但是申請永住許可並無此要求，因此也有意見指出，綜合考量各項條件，不能單純說歸化的門檻比取得永住許可來得高。

(原始連結)





