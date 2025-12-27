外國人發數學題求解！留言意外湧入大票台灣人秒答

一名外國網友在社群平台Threads發布一道三角形外角的數學題，貼文曝光後意外吸引大批台灣網友湧入留言區解答，幾乎所有人都能迅速給出正確答案110度，甚至有網友直呼：「台灣人不會的話幼稚園要重讀」。

一名外國網友在社群貼出數學題，留言區意外湧入大批台灣網友解答 。（示意圖／pexels）

原PO在Threads發布一道三角形外角的數學題，圖片顯示三角形的兩個內角分別為50度及60度，題目要求計算標示為「X」的外角角度。留言區湧入許多台灣網友，紛紛幽默回應，「我們先假設 X=110，啊，假設對了」、「我幫各位簡化題目，50°+60°=？」、「110 trust me I’m Asian」、「終於有一題我會了 110，台灣人不會的話幼稚園要重讀」、「我反射動作覺得是110，但我已忘記為什麼了」、「台灣人5秒內要答出來」、「你知道柯西不等式嗎？ 跟這沒關係」。

不過也有網友認真解答，「內角總合為180，所以180-（50+60）=70，X=180-70=110」、「三角形的其中兩邊內角總和會是第三個角的外角角度，故50°+60°=110°=X」、「首先要先知道～ 1.三角形的三個內角加起來都是180度。 2.任ㄧ直線都是180度。 所以：三角形另一個內角=180-（50+60）=70度 3.X=180-70=110度。 或X=50+60=110度」。

不少人則笑說，「滑下來才發現這不是台灣人發的問題」、「留言區全都是中文，原PO一定覺得莫名其妙」、「發文的人版上還有很多數學問題耶，台灣人要不要都過去秒解」。

