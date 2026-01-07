外國人貴1倍？大阪拉麵店「雙重定價掀熱議

▲日本大阪一間拉麵店近日再次因此與中國客發生衝突，由於日文菜單與英文菜單的價差將近一倍，雙方僵持不下，一度鬧到要報警。拉麵示意圖。（圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 針對本國顧客與外國顧客差別收費的「雙重價格制」在日本時有所聞，日本大阪一間拉麵店近日再次因此與中國客發生衝突，由於日文菜單與英文菜單的價差將近一倍，雙方僵持不下，一度鬧到要報警。之後事情在社群網路持續引發熱議，對此，店家也出面解釋了。

根據《朝日電視台》報導，大阪難波區的這間「王道家直系我道家OSAKA店」，以日文標示的拉麵價格約為1000日圓，但英文標示的拉麵則接近2000日圓。結果，本月4日店家與一名中國觀光客發生糾紛，中國客在吃完拉麵後發現菜單有兩種價格，要求退還差價。雙方僵持不下，一度鬧到店家揚言報警，之後中國客態度轉變，向店家道歉後離去，店家也息事寧人，最終並未實際報警。

不過，該事件在社群網路掀起熱議，有日本網友認為雙重定價不妥。對此，拉麵店老闆新井悠介解釋，「導入雙重價格本來就是在承擔風險的情況下進行」，並強調不同語言版本的菜單提供的是不同規格的拉麵，英文菜單的拉麵是為了訪日國際旅客設計的特別版本，包含不同的調味與配料，所以兩種拉麵的內容與規格不同，因此不存在退還價差問題。

新井悠介強調，爭執時有提到以後考慮「禁止中國遊客入店」，但是並沒有真的實施。

雙重價格制的正反評價

旅遊專家木曾崇表示，若要實施雙重價格，有兩個關鍵重點，一是不應該設定為加價制度，而是折扣制度，「整體價格先調高，再對當地居民或持有日本國籍的人提供折扣」。另一個重點則是，「享有折扣、也就是受益的一方，必須主動證明自己的身分」，由本地顧客出示證明提供折扣，而不是一開始就標出兩種價格，可以避免引發相關糾紛。

木曾崇指出，在許多國家，當地居民在飯店、餐廳、主題樂園等各類設施享有折扣，這樣的文化早已相當普及。

另外也有許多日本網友認為，既然店家針對國際旅客提供的拉麵是特製版本，與一般拉麵不同，那其實就不存在雙重價格問題，癥結是菜單的設計讓人誤以為價格只是由於顧客國籍而有所差異，而未指出拉麵本身的不同。

