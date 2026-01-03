外國人貴3倍！日本要求博物館推「差別收費」：他們應承擔

國際中心／倪譽瑋報導

東京國立近代美術館，被政府要求推出「雙重價格門票」。（圖／翻攝自官網）

近期日媒報導，日本文化廳計畫讓國立博物館、美術館展開「雙重票價制」以改善營運，擬向外國觀光客收取較貴的費用，博物館投入多語言解說設施，外國人應承擔相關成本，門票預估比日本當地人高出2到3倍。以東京國立近代美術館為例，日本人門票1500日圓、外國人估得收4000日圓；而被文化廳官方要求評估實施新措施的博物館、美術館共有11家。

日本國立博物館分擔成本 擬對外國人開出較高票價

綜合《讀賣新聞》等日媒報導，日本文化廳進行評估，日本目前有11間國立博物館、美術館，8個館的50％總收入仰賴官方補助，大約有7成靠公費來營運。文化廳指出，博物館、美術館為了外國旅客，特別提供多語言解說面板、語音導覽等設施，這些得投入額外成本，訪日外國人應透過雙重票價承擔這些營運費用。

報導舉出，雙重票價並非日本才有，事實上，法國的羅浮宮博物館自2026年1月起，也會調漲非歐盟（EU）以外訪客的費用。且埃及的金字塔、印度的泰姬瑪哈陵等，針對外國人實施雙重票價已有多時。

不只調漲門票 也規劃延長營業吸引遊客

根據財政省試算，要讓博物館、美術館營運完全靠門票收入，雙重票價制度向外國遊客收取的費用，可能為一般日本民眾的2到3倍；以東京國立近代美術館為例，一般票價為1500日圓（約新台幣300元），對外國遊客得收4000日圓（約新台幣800元）。

不只票價，文化廳也打算讓國立博物館、美術館延長營業時間，增加知名作品展示天數、夜間開館日，以吸引更多遊客。而目前被要求推行新制的有：東京國立近代美術館、東京國立博物館、京都國立近代美術館、京都國立博物館、九州國立博物館、奈良國立博物館、國立新美術館、國立國際美術館、國立電影資料館、國立西洋美術館、國立科學博物館。

