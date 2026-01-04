外國人貴3倍！日本11所國立博物館擬推雙重票價制度：他們應承擔

日本11所國立博物館、美術館被政府要求推出「雙重價格門票」。圖為東京國立近代美術館。翻攝自官網



根據日媒近期報導，日本文化廳正研擬推動國立博物館與美術館入館費「雙重票價」制度，要求各館所屬獨立行政法人評估，針對訪日外國觀光客收取較高票價。文化廳指出，透過向外國旅客收取合理費用以增加收入，可降低對公費的依賴，促進場館建立更具永續性的營運結構。目前被文化廳官方要求評估實施新措施的博物館、美術館共有11家。

根據《讀賣新聞》等日媒報導，日本目前的國立博物館、美術館中，共有8個館的總收入有50%是仰賴官方補助，營運高度仰賴公費。文化廳指出，博物館、美術館為了外國旅客，特別提供多語言解說面板、語音導覽等設施，這些都得投入額外成本，訪日外國人應透過雙重票價承擔這些營運費用。

文化廳表示，由於場館本身大量使用納稅人資金，對外國旅客與一般民眾訂定不同票價，較容易取得社會理解。根據財務省試算，外國旅客票價可能為一般票價的2至3倍，以東京國立近代美術館為例，日本人門票為1,500日圓（約台幣300元），外國人估計得收取4,000日圓（約台幣800元）。

報導也指出，雙重票價並非日本獨有，法國的羅浮宮博物館自今年1月起，也將調漲非歐盟（EU）以外訪客的費用，埃及的金字塔、印度的泰姬瑪哈陵等觀光景點，則已對外國人實施雙重票價多時。

除了票價調整外，文化廳也要求各館檢討延長開館時間、增加重點展品展示天數和夜間開館日，以吸引更多遊客，並帶動入館人數成長。目前被要求推行新制的有東京國立近代美術館、東京國立博物館、京都國立近代美術館、京都國立博物館、九州國立博物館、奈良國立博物館、國立新美術館、國立國際美術館、國立電影資料館、國立西洋美術館、國立科學博物館。

