外國人超愛！台灣學生帶5款伴手禮 網讚：美食外交

一位女網友本來還嫌媽媽塞在行李箱裡的零食太重很麻煩，沒想到這些台灣味竟然成了她在學校的生存護身符。（示意圖／翻攝自photoAC）





出國讀書除了要帶文具和衣服，原來帶對零食還能幫你交到好朋友。最近有一位女網友在Dcard論壇分享自己去菲律賓宿霧讀語言學校的趣事，本來她還嫌媽媽塞在行李箱裡的零食太重很麻煩，沒想到這些台灣味竟然成了她在學校的生存護身符。每次只要下課時間一到，她的座位就會瞬間圍滿各國同學，大家都想嚐嚐這些來自台灣的傳奇美味，甚至差點引發校園暴動。

經典鳳梨酥與牛軋餅

鳳梨酥雖然被認為是老掉牙的伴手禮，但在外國人眼裡卻是極品。原PO觀察到外國同學非常著迷於酥脆的外皮與內餡的完美比例，尤其是日韓同學看到鳳梨酥的眼神就像看到黃金一樣。更讓人驚訝的是牛軋餅的威力，本來擔心外國人無法接受鹹甜交織的口感，結果這群朋友竟然吃到瘋掉，還有人直呼為了這塊餅乾想直接買機票飛來台灣，讓原PO笑說早知道多帶幾箱去賣，搞不好連學費都能賺回來。

小泡芙與蛋捲

被譽為國民外交之光的小泡芙也表現亮眼。外國朋友公認這款餅乾最涮嘴，因為外殼夠脆且甜度適中，不像國外有些零食甜到會鎖喉。雖然行李箱太擠導致部分泡芙變成碎屑，同學依然搶著吃光。此外，內餡紮實的花生醬蛋捲也讓外國人大開眼界，習慣吃空心蛋捲的他們第一次吃到這麼厚實的口感，紛紛露出震驚表情，連學校老師都會忍不住湊過來問還有沒有，讓她覺得很有面子。

芋頭酥

充滿台灣特色的芋頭酥則是以顏值取勝，紫色螺旋的精緻外觀讓各國同學研究許久，還有人認真詢問是不是手工製作的。雖然芋頭這項食材在國外接受度不一，但因為口感綿密且不膩口，意外大獲好評。原PO總結這次的經驗，雖然帶零食很佔公斤數，但看到大家吃完後滿足的神情，覺得這波零食外交非常值得，並建議之後要出國的朋友，行李箱有空間一定要多塞一點台灣零食。

貼文引發討論

貼文一出，掀起一波討論，「美食外交~台灣的新路線」、「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」、「日韓還好，但是歐美國家的同學就要小心可能有花生過敏的問題，雖然去學英文的應該很少歐美人」、「食物真的是最好的破冰道具」、「真的！！我媽當初也是塞一堆零食 我還嫌重 結果到校第一天就被搶光…」、「我去留學的時候是帶小泡芙，同學都問我有沒有大包裝的，他們吃不夠，哈哈哈哈」、「很有感～之前去菲律賓讀書，台灣零食在學校真的可以當貨幣使用」、「看到這篇好懷念！！我當初在宿霧也是靠牛軋餅收服老師的」、「原PO的英文學費沒賺回來沒關係，至少這波外交做得漂亮」、「香港人表示全部都好愛！！每次去台灣都買爆」、「鳳梨酥真的是經典中的經典」。

更多東森新聞報導

不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝

外國人嫌「台灣食物」世界級難吃：舌頭被這味道淹沒

台灣夜市超雷？「3特色」料理讓老外崩潰

