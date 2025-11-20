外國人超愛！台灣「1海鮮」進軍澳洲 20呎冷凍貨櫃出口

記者柯美儀／台南報導

市長黃偉哲宣布，台南漁產品成功推進澳洲市場！（圖／取自台南市長黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲今（20）日宣布，台南優質漁產受到國際肯定，無刺虱目魚排前進澳洲！今一早到封櫃現場，見證台南的「無刺虱目魚排」塞滿一整個20呎的貨櫃，即將啟航運往澳洲，也象徵台南漁產成功踏入南半球市場，讓更多海外消費者能品嚐到台灣最驕傲的海味。

市府農業局說明，今年9月的澳洲食品展中，台南館共設置6大展位，展出多樣化的冷凍漁產與即時料理，包括虱目魚排、虱目魚肚及虱目魚丸等產品，充分展現台南在漁業加工技術與飲食文化上的深厚底蘊。

市長黃偉哲說，本次將出口1個20呎冷凍貨櫃的虱目魚排。（圖／取自台南市長黃偉哲臉書）

農業局指出，虱目魚為台南極具象徵性的在地魚種，肉質鮮美、營養豐富，對澳洲市場而言仍屬新興食材，展覽期間吸引眾多買主、僑胞及當地消費者駐足詢問與試吃，反應相當熱烈。成功促成台南漁產正式出口澳洲市場，展現本市漁產業者的國際競爭力。

農業局長李芳林表示，為協助本市漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局等措施。今年第二度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產的品牌形象。未來農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，並結合中央資源，拓展更多國際市場機會，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。

