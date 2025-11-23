外國人「最愛韓式料理」排名出爐！ 第一名不是泡菜、韓式拌飯

韓式炸雞受到全球消費者喜愛。圖為南韓炸雞店「Kkanbu」的套餐。翻攝Kkanbu炸雞官方臉書



據南韓媒體今天（11/23）報導，南韓政府今天公布韓食調查報告，外國人最喜愛的韓式料理，不是泡菜或拌飯，而是韓式炸雞。同份報告顯示，韓式料理在全球知名度持續上升，南韓政府也強調，將繼續在全球市場推廣韓式料理。

據韓媒「News1」報導，南韓農林畜產食品部今天公布「2025年海外韓食消費者調查結果」，調查了22個主要海外城市，每個城市的調查對象為5百名消費者，共計1萬1千人接受調查。

調查結果顯示，外國消費者過去一年最常吃的韓式料理，依序為：炸雞（28.3%）、泡菜（28.0%）、拌飯（19.9%），外國人最喜愛的韓式料理，前三名均一樣，依序為：炸雞（14.0%）、泡菜（9.5%）、拌飯（8.2%）。

對於韓式料理的瞭解程度，高達68.6%的海外消費者表示「瞭解」，較去年調查上升2.9個百分點，也創下調查以來最高紀錄。

同份調查指出，品嚐過韓式料理的海外消費者當中，高達94.2%表示「滿意」，在所有的受調查城市，比例均超過90%，未來願意再品嚐韓式料理的比例也來到80.6%，首次突破80%。

值得注意的是，有65.1%的受訪者表示：「接觸韓流文化後，對韓式料理產生興趣」，顯示文化與食物推廣之間，能產生相互影響。

南韓政府強調，韓式料理已經在全球，建立正面形象，將以這次調查為基礎，繼續提升韓式料理在全球市場的地位。

