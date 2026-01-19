外國加熱菸台灣禁入！免稅「這原因」只能國內買 帶入境就觸法

加熱菸去年合法在連鎖超商通路上架，台北市衛生局當日派員稽查。台北市衛生局提供



國健署於去年開放兩款「加熱菸」合法上市販賣，財政部為此預告2月起開放入境旅客可攜帶200支（1條）指定「合法加熱菸」免稅，不過，國健署強調目前通過審查的兩家業者均明確表示，台灣核准的加熱菸品項與組合元件「在其他國家並未販售」，也就是說，入境旅客仍不能從國外攜帶任何加熱菸或相關元件回台，因為合法來源僅限於台灣本島或離島的免稅店。

財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增規定，自今年2月1日起，入境旅客可攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定加熱菸200支（1條）免稅。

財政部表示，過去加熱菸未開放入境免稅，僅傳統捲菸享有200支免稅待遇。隨著衛福部自2025年10月11日起陸續核定指定加熱菸上市，財政部修正相關規定，新規明訂年滿20歲入境旅客可攜帶經核定的指定菸品200支免稅，與傳統捲菸規定一致。

不過，國健署菸害防制組組長羅素英今受訪強調，目前通過「衛福部健康風險評估審查」的二家業者皆表示，其加熱菸品項與組合元件「僅在台灣販售」，其他國家沒有販售相同的產品，換言之，因此入境旅客仍不得自國外攜帶任何未經「衛福部健康風險評估審查」通過的加熱菸或其組合元件返台。

羅素英說明，合法購買管道僅限於「台灣本島或離島的免稅商店」，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰，將加強對外說明與宣導，協助民眾事前了解規定，避免誤觸法。

依《菸害防制法》規定，未經「衛福部健康風險評估審查」核定通過的加熱菸及其必要組合元件，與電子煙同屬禁止產品。旅客若入境攜帶此類產品，不論數量多少，可依法處以新台幣5萬元至500萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

