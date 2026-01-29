外國女子坐北捷優先席！阿伯烙英文逼問「妳懷孕嗎」 全場氣炸

台灣大眾運輸工具上的優先席，經常因「誰能坐」引發爭議，近日台北捷運上，一名阿伯坐在優先席時，見隔壁坐著一名外國女乘客，竟用英文當眾問對方是否懷孕，女乘客否認並表示身體略有不適，沒想到阿伯仍不罷休，反覆要求對方出示就醫證明，影片引起網友怒火，不少人痛批「丟臉死了」、「誰家老人還不快帶回家」。

一名網友近日在社群平台Threads 分享一段影片，畫面中可見台北捷運車廂內，一名阿伯坐在藍色優先席上，隔壁坐著一名外國女乘客，儘管阿伯已有座位，仍大聲質疑該名女乘客是否符合乘坐優先席的資格。

影片中，阿伯先是用英語詢問對方「妳懷孕了嗎？」外國女乘客平靜回應並未懷孕，但表示身體稍有不適，沒想到阿伯仍咄咄逼人追問「你有醫師證明嗎？」甚至要求對方出示就醫證明。整個過程中，外國女乘客始終保持溫和態度回應。

影片吸引超過4千人按讚，不少網友看傻直呼，「連外國人都不能阻止台灣老人情勒」、「明明有位子坐，為什麼還要質疑別人坐優先席」、「台灣阿伯沒有極限，用英文發出戰鬥邀請」、「去旅遊卻遇到這樣的人真的會很傻眼」、「誰家老人，還不趕快帶回家」、「超級丟臉，是不是管太寬了」。

台北捷運曾在臉書粉專上提醒，優先席並非「專屬座位」，任何乘客皆可乘坐，但若遇到有需要的旅客，例如年長者、孕婦、行動不便者、身體不適或有隱形需求的乘客，仍應優先禮讓；此外，不只優先席，一般座位同樣可以展現關懷與溫暖。

