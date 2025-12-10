外國學者參訪嘉縣衛生所 社區健康成果受肯定

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）長庚科大今天安排印尼、美國學者參訪嘉縣民雄衛生所，了解台灣衛生所運作模式並與醫事C據點的長者互動，長者們製作手工藝品，展現推動社區健康的成果，讓外國學者眼睛一亮。

長庚科技大學增進公共衛生與護理教育國際交流，今天上午邀集來自印尼、美國共5名學者參訪民雄鄉衛生所，嘉義縣衛生局長趙紋華也出席。

長庚科大護理系副教授翁政興致詞說，此次交流要協助國際學者認識台灣衛生所公共衛生的運作模式；了解台灣護理系學生在社區實習的學習方式、訓練流程與臨床應用能力及展現台灣在推動社區健康上的投入與成果。

民雄鄉衛生所代理主任曾玉枝表示，衛生所在基層健康照護體系中扮演關鍵角色，整合醫療、長照與社區資源，從健康促進到醫療與長照，提供一條龍服務。

曾玉枝強調，今天參訪除介紹衛生所服務內容外，也展現民雄衛生所醫事C據點長輩在延緩老化的健康促進方案，長者手作蝶古巴特拼貼，結合LED燈串，將普通的酒瓶化身為溫暖夢幻的小夜燈，令國外學者眼睛一亮。

趙紋華表示，嘉義縣衛生所也善盡教育責任，縣內有8處衛生所提供護理系學生作為實習的場域。今天透過觀摩及經驗分享，外國學者可實地了解台灣衛生所在社區中扮演的角色及其重要性。（編輯：李亨山）1141210