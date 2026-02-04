外國客也搶逛！裕隆城吃喝玩樂亮點一次看 獨家餐飲新登場

裕隆城推三波會員好康迎新春，滿額可抽FUJI AI智能按摩椅、五星飯店住宿券等101項好禮。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

裕隆集團深耕新店生活圈表現亮眼，旗下新北最大複合式商城「YES!LIFE裕隆城」開幕至今，約3萬3千坪空間匯集逾250個品牌，來客數突破千萬人次且全齡客群穩定回流，去年營收創下57億元佳績，為持續提供逛遊新鮮感，陸續引進特色品牌，除了吸引新店、文山、景美等周邊社區的家庭客群，來自中永和、板橋地區的來客數也持續增加，甚至有國際旅客針對館內的特色規畫慕名而來，成為新北觀光購物的重要據點，也再再展現裕隆多角化經營有成。

裕隆城標榜購物、餐飲、文化與休閒活動在同一場域發生，讓人自然地回到實體空間，找到貼近需求的生活節奏，館內結合誠品生活、威秀影城，更有裕隆旗下台元紡織打造的創新餐飲，包括「荿蒔敘」火鍋以及近期開張的「TOK牛排屋」，同時鎖定親子家庭客層引進無印良品、宜得利等品牌，一次滿足美感與生活機能選擇，成功打造百貨差異化亮點。

裕隆城多元場域機能到位，打造一站式生活體驗版圖。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

裕隆城為強力提升顧客黏著度，串聯閱讀、娛樂與餐飲體驗，成為新北市話題十足的生活型百貨，館內擁有亞洲最大規模的誠品生活坐鎮，除了有文化藝術氣息的書店外，主力店也囊括多家連鎖餐飲，包括瓦城、時時香、京都勝牛、馬辣麻辣火鍋等；威秀影城則規畫14個影廳，更引進1座國際級IMAX影廳，為在地居民帶來極致震撼的觀影體驗，其他區域則有湯姆熊歡樂世界和豐富餐飲品牌等，裕隆城全館美食可說是義式、美式、日式、港點、中式到火鍋一應俱全，休閒娛樂大店亦盡力滿足親子放電需求，透過吃喝玩樂全方位滿足拉長民眾駐足時間。

台元紡織旗下餐飲事業新推出「TOK牛排屋」，首店登陸裕隆城。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

TOK牛排屋提供多樣主餐，搭配舒活自助吧吃到飽398元起。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

TOK牛排屋提供舒適用餐環境並擁有「舒活自助吧」，提供生菜、節令水果多達18種以上。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

裕隆城獨家餐飲店強打「TOK牛排屋」，招牌主餐包含鋪滿金黃酥炸蒜片的「TOK蒜香重磅牛排」；另有「脆皮牧場雞腿排」、「香煎穀倉鴨胸」等高檔美味，而品牌最頂級餐點強打「頂級臻味炙燒和牛」，肉質軟嫩、一咬噴汁，餐廳還附有「舒活自助吧」，提供生菜、節令水果多達18種以上，標榜吃得到行健村小農直送的當季有機生菜，同步提供烤麵包、飲品與冰淇淋無限暢享，最低398元就能享用排餐搭自助吧，2月13日前2人同行點2份排餐即贈限量「現烤鮑魚」乙份2顆，送完將改贈其他品項。

裕隆集團鍋物品牌「荿蒔敘」主推單人海陸套餐不到千元就能享用。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

「荿蒔敘」提供豐富原型食物，享用火鍋不怕有負擔。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

「荿蒔敘」火鍋特色為食材選用宜蘭小農行健米、嚴選小農契作蔬菜，還有友善兒童免費特製餐點，全面把關食材安全；主餐有23種套餐可選，牛豬肉或海鮮均有，尤其單人海陸套餐涵蓋8種豐富海鮮及一盤肉品，不到千元就能享用，餐廳亦提供8＋1款基底湯、依照不同季節推限定特色湯底及多種自助吧食材、獨門特製醬料，打造兼顧品質、菜色豐富度的火鍋新體驗。

