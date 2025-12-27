外國客批「台灣食物最難吃」 美國律師坦言：避開夜市

美國紐約州律師方恩格（Fong Enger）近日在臉書發文，認同外國網友對台灣食物的批評，直言來台多年後刻意避開夜市美食，甚至開始吃素，強調自己愛台灣的方式不包含「美食」。此番言論源自美國網路論壇Reddit上的熱議話題，有外國旅客認為台灣食物過甜、過油且蔬菜稀少。

來台多年的方恩格也 在臉書上表示，自己後來會刻意避開夜市美食 。（示意圖／中天新聞資料照）

原PO在Reddit論壇詢問網友認為哪個國家的食物最難吃，並直指自己的答案是台灣。他表示，台灣並非所有食物都難吃，也有一些不錯的菜色，但最讓人無法忍受的是幾乎每道菜都會放糖。他舉例說明，即便點了像牛肉麵這種看似普通的料理，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒，幾天下來感覺每餐都像是用糖煮的。

該篇貼文引發其他網友共鳴。有網友留言補充，自己剛從台灣回來，整體而言對當地食物相當失望，認為社交媒體對台灣菜的吹捧過度。這名網友批評台灣食物超級油膩，蔬菜少得可憐，而且特別愛吃甜食，完全不明白為何台灣美食如此火紅。另一名網友則表示不喜歡臭豆腐，認為台灣的風味組合非常平淡，在台灣待了兩個月期間大部分時間都在吃日本料理，雖然台灣的刨冰、珍珠奶茶和茶飲店很棒，但他避開許多夜市食物，也對水餃、牛肉麵和包子感到厭倦。

來台多年的方恩格也在臉書上表示，「不得不說同意。我來台之後，嘗試很多次，後來刻意避開夜市美食。甚至我開始吃素。我常常說，每個人愛台灣 的方式不一樣，我的不包含『美食』。特定笨蛋會不會說我缺少台灣價值？」

然而，Reddit論壇上也有外國人持相反意見。有網友留言稱，台灣擁有大陸和日本以外最好的中式和日式美食，這兩種菜系都被認為是世界上最好的菜系之一。另有網友認為台灣的美食確實很棒，火鍋和烤肉價格實惠，而且甜度可以自己控制。也有網友直言台灣是世界頂級美食地方之一。

