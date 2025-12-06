外國客為何必訪九份？網揭原因：值得一去再去

有網友在PTT發文詢問，為何九份對外國觀光客有如此強大的吸引力，甚至連台灣本地人也會時不時造訪，好奇九份究竟有什麼美景或魅力，並表示「其他地方不能學學九份嗎？」貼文引發討論。

有網友在PTT發文詢問，為何九份對外國觀光客有如此強大的吸引力，貼文引發討論。 （示意圖／ photoAC ）

網友紛紛分析九份的獨特魅力，有人提到「九份算是台灣很有中華風情的觀光景點之一」、「這幾年中華文化在國外可是很紅的」、「晚上其實還蠻漂亮的」。也有網友指出「宮崎駿來過之後畫出神隱少女」，認為這部動畫作品提升了九份的國際知名度。另有網友形容九份是「mini版的重慶」、「台灣小孟買不是叫假的」。

此外，也有人指出，「搭車上山路上看海景就很美了，抵達之後走很少見的窄巷道，吃吃喝喝，再上去看風景、喝茶，這些都是日常很少有的體驗吧」、「九份那個view值得一去再去」。事實上，導演侯孝賢執導的電影《悲情城市》選擇九份作為取景地，也讓不少人慕名而來。

但也有網友直言，「一堆莫名其妙的景點也是被捧出來的」、「幾十年老街連續遮雨棚都不捨得花錢裝，掉漆」、「又臭又髒風中還點尿味」、「建築很醜沒特色」、「九份的強，是靠台灣其他景點太弱襯托出來」、「水溝有夠臭」。

