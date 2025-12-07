外國客遊日最愛買什麼？唐吉訶德、MUJI不在前十 冠軍是這家名店
[Newtalk新聞] 趁著享有便宜日圓的換匯優勢，許多人常到日本旅遊消費。日本觀光廳近日公布外國客「入境消費趨勢調查」，藉由社群媒體等線上調查、回收 24,620 份問卷，彙整出外國遊客到日本心目中最滿意的、最常買的店家。
旅遊網紅「旅人老Ｋ偏愛日本」在臉書上分享了這份品牌調查，在台灣人愛買的品牌項目中，由服飾品牌 UNIQLO 奪得最常消費的冠軍、巧克力製造商 ROYCE 居次，第三名則是保養品牌資生堂（Shiseido）。
第四至十名依序為，運動休閒品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）、服飾品牌 GU、巧克力薄餅品牌白色戀人（白い恋人）、耐吉（Nike）、知名卡通 IP「寶可夢」（Pokémon）、迪士尼（Disney）以及日本環球影城（Universal Studios Japan）。
其他大眾熟知、卻沒排近前十的「愛買」日系品牌，包含第 11 名的連鎖便利店唐吉訶德（Don Quijote）、第 15 名任天堂（Nintendo）、第 16 名撒隆巴斯（Salonpas）、第 17 名人氣卡通 IP 三麗鷗（Sanrio）、第 19 名的甜點商明治（Meiji）、第 23 名吉伊卡哇（Chiikawa）、第 24 名的熱門伴手禮薯條三兄弟（Jagapokkuru）、第 25 名三得利（Suntory），第 31 名無印良品（MUJI）、第 34 名三宅一生（Issey Miyake）；知名超商 Lawson、一蘭拉麵則排在 55、56 名。
貼文一出引起網友關注，有人提到「傳說中的觀光概念股，Uniqlo 也是因為台灣和日本的價差有點大，才很多人飛去日本買的」、「我們的消費大多是小七、羅森、全家」、「Royce巧克力原來這麼厲害阿」、「沒有萬代（動漫模型及公仔玩具專賣店）、失敗！」；其中 UNIQLO 被網友點名「不愧是第一名」，指出「連我家這種不會亂買的，這次女兒也買了4件」、「每次去日本怎樣都要去 UQ，帶個內衣褲也好感嘆道」、「價錢是台灣一半價啊」。
