外國客難忍「台灣食物3特色」！美國律師點名避開它：開始吃素

近期有外國人在美國的網路論壇稱，曾來台灣旅行觀光，但台灣食物口味讓人無法適應，「幾乎每道菜都會放糖」。文章曝光後，其他網友補充，除了甜，台灣食物超級油膩，蔬菜還少得可憐。對此，來台多年的美國紐約州律師方恩格相當認同，直言會刻意避開夜市美食，甚至開始吃素。

原PO在「Reddit論壇」發文稱，大家覺得哪個國家的食物最難吃？並稱自己認為是台灣，但他也強調，倒不是說那裡的食物都難吃，也有一些不錯的菜。但最讓人受不了的是，台灣幾乎每道菜都會放糖，即便點了像牛肉麵這種普通的菜，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒。幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的。

此外，有網友補充，自己從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的。是不會把它排在最後或很低的位置，但感覺社交媒體上對台灣菜吹捧得太過了。「我覺得那裡的食物超級油膩，蔬菜少得可憐，就像樓主說的，他們特別愛吃甜食。說實話，我完全不明白它為什麼這麼火爆。」

對此，來台多年的方恩格在臉書發文稱，「不得不說同意，我來台之後，嘗試很多次，後來刻意避開夜市美食，甚至我開始吃素。我常常說，每個人愛台灣的方式不一樣，我的不包含『美食』。特定人士會不會說我缺少台灣價值？」不過方恩格也補充，他吃素除了不喜歡小吃，也是為了保持身材。

不過也有外國人持不同意見，留言「台灣擁有大陸和日本以外最好的中式和日式美食。這兩種菜系都被認為是世界上最好的菜系之一」、「台灣的美食確實很棒，火鍋和烤肉價格實惠，而且甜度可以自己控制」、「台灣是世界頂級美食地方之一」。

