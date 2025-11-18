外國客頻頻棄單...銀座百年和菓子店好無奈 曝台人超暖舉動

以手工銅鑼燒聞名的「木挽町よしや」近日在透露國外客預約未取造成困擾。翻攝店家X



日本東京銀座的百年和菓子店「木挽町よしや」近日發文，透露部分外國觀光客預約未取貨，讓他們感到無奈及困擾。但也提及台灣一對夫婦誤以為是隔天取貨，錯過時間後急忙前往，更主動附上1萬日圓及道歉信，令他印象深刻。

以手工銅鑼燒聞名的「木挽町よしや」，受到國內外顧客喜愛，因此開放到店、電話或LINE預約。老闆近日在X透露，部分外國旅客擅自取消訂單又不通知，讓他們備感困擾，引起關注。

綜合《朝日電視台》等日媒報導，老闆說，有時外國旅客留下電話是海外號碼「經常打不通」，若是用LINE聯繫也會顯示未讀，甚至上午到店預約的客人，聲稱下午會再來取貨，最後卻沒有現身，「一週至少兩到三次」。

老闆無奈表示，因為沒有收到取消預約的通知，所以沒辦法賣給現場客人，「有時拒絕現場客人的次數比賣出得還多」。由於銅鑼燒的每天產量有限，「每筆訂單都意義重大」，加上賞味期很短，一旦預約沒取貨，就得通通報銷，形成營運壓力。

當然，老闆強調並不是所有外國客都會如此，也認為原因可能是語言不通，像是一對台灣夫妻誤以為取貨日是隔天，錯過時間後再前來時，特地附上1萬日圓及道歉信，寫道：「因為我溝通不足，造成您的困擾，深感抱歉」、「希望不要因此對台灣人產生不信任」，讓他感到誠意，不但退還1萬日圓，還送伴手禮。

許多民眾得知情況後，建議他接單時先收款，不過老闆表示，外國客約佔10%，是否要為此花錢導入系統，他還在考量，但打算先設立英文說明告示，希望減少溝通落差，也不會自此拒絕海外預訂，只是盼能建立公眾意識。

