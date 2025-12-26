外國客1理由轟「台灣食物最難吃」！網戰翻

▲日前有外國網友在社群網路發文直呼「台灣的食物最難吃」，理由是幾乎每道菜都會放糖，一文引發熱議。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 許多台灣民眾以擁有各式特色小吃的台灣美食自豪，不過，日前有外國網友在社群網路發文直呼「台灣的食物最難吃」，理由是幾乎每道菜都會放糖，一文引發熱議。

一位國外網友在美國Reddit論壇發文詢問大家，「你覺得哪個國家的食物最難吃？」並透露自己在旅行一段時間後，認為台灣的食物最難吃。原PO進一步解釋，台灣也有一些不錯的菜，但最讓他受不了的是，台灣幾乎每道菜都會放糖。「點了像牛肉麵這種普通的菜，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒。幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的」。原PO強調台灣食物也有亮點，「但是意想不到的糖分突襲毀掉了好多道菜」，並詢問大家「有人在台灣有過類似經驗嗎？」

一文掀起熱議，底下有外國網友留言認同，「我剛從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的。我不會把它排在最後或很低的位置，但感覺社群媒體上對它吹捧得太過了。我覺得那裡的食物超級油膩，蔬菜少得可憐」、「同意原PO的觀點，台灣的食物我一點也不喜歡，我在台灣待了兩個月，大部分時間都泡在日式壽司店」。但也有不少網友反駁，「台灣菜？真令人驚訝。我個人對台灣菜並不是特別喜歡，但它肯定不在我吃過最難吃的食物之列」、「說台灣菜不好吃，這說法對東南亞、韓國和中國的人來說都太奇怪了」。

長年旅居台灣的國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）今（26）日也在個人臉書轉貼相關報導，並透露自己「不得不同意」。方恩格表示，「我來台之後，嘗試很多次，後來刻意避開夜市美食。甚至我開始吃素。我常常說，每個人愛台灣的方式不一樣，我的不包含『美食』」。

網友則紛紛在底下留言表示，「飲食的喜好很主觀，這沒有甚麼好批評的。我去歐洲玩的時候，也覺得食物都料理的不好，但是這是人家的文化，我們只是去體驗。但是別人有那樣的感受，台灣人也不用感到反感」、「我覺得飲食喜好是很主觀的，尤其東西方飲食差異頗大」。

