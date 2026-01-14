外國專業人才延攬及僱用法新制上路！港澳生畢業後覓職免工作許可
[Newtalk新聞] 外國專業人才延攬及僱用法新制1日上路，今年度第1場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」14日在淡江大學台北校區舉辦，大陸委員會港澳蒙藏處長兼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水在會上提醒，符合條件的港澳生於應屆畢業後覓職居留期間工作免申請工作許可。
陸委會、策進會透過新聞稿指出，盧長水於會上表示，2019年5月迄今有逾6萬名港澳人士來台居留，其中有1.2萬人已經在台定居。政府近年持續檢討、優化相關制度，兼顧國家整體安全與社會穩定，也同步強化延攬與留用優秀人才。外國專業人才延攬及僱用法新制上路，港澳人士也準用部分規定。
盧長水說明，今年元旦起，取得我國副學士以上學位港澳生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，免另行申請工作許可，將有助於無縫銜接職涯發展。從今年6月30日起，港澳人士亦可從事公私立高級中等以下學校雙語教育相關藝能與活動領域，協助教學及教師研習與培訓，
盧長水強調，這不僅是人才政策的延伸，也展現政府對於港澳生專業能力的重視與信任。策進會表示，為協助港澳人士了解居留定居規定、文件補正、生活適應等需求，策進會轄下「台港服務交流辦公室」提供專人專線諮詢輔導，策進會將與陸委會持續讓關懷服務走進社區、校園，成為港澳人士在台安穩生活的後盾。
更多Newtalk新聞報導
蘇嘉全任海基會董事長！陸委會：一定可以對兩岸關係作出重要貢獻
海基會董事長須堅持「九二共識」？陸委會籲中共放下執念
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 456
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 132
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 47
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 227
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 45
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 46
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 11
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 16 小時前 ・ 10
加薪談錯反而更少？人力銀行揭4招 避開「看得到卻吃不到」陷阱
別家公司薪水比較香？跳槽薪資怎麼談？根據104人力銀行《員工工作價值認知調查研究》，2025年，40%受訪者曾因目前薪水太低而想換工作，64%受訪者找工作最在意薪資條件符合期待，然而，104人力銀行人資專案經理許沛緹提醒，加薪幅度背後往往隱藏著「數字遊戲」，若加薪僅集中在變動薪資而非固定薪資，求職者可能面臨景氣轉壞時收入大減的風險。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 24
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
初選民調台南壓軸！憲妃大戰今晚決一死戰
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12至17日進行。民進黨今（13）日公布最後一區為台南市，民進黨立委林俊憲、陳亭妃今晚將進行民調，若民調順利完成樣本數，明...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 1
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
徐欣瑩嗆陳見賢先辭主委！發言人：前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委
國民黨新竹縣長人選2強選一，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓，2度協商都沒有共識，國民黨預計將採「73制」的初選機制推出人選，會後雙方甚至在臉書隔空喊話。徐欣瑩認為，陳見賢身兼黨部主委，可以運用的資源多，難脫「球員兼裁判」之嫌，要求陳見賢先辭主委一職。對此，陳見賢辦公室反嗆「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1