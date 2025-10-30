外國技術人力引進逾5萬人 勞動部將訂專屬法規
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，將取消製造業外國技術人力比率限制，讓雇主可全數留用資深移工。現行外國技術人力已逾5萬人，勞動部表示，將訂專屬法規進行管理。
台灣從引進第一批移工來台後，目前國內移工已達80多萬人，但移工有工作年限限制，產業類為12年、社福類14年，年限到就必須回國。為留住資深移工，政府於民國111年4月30日推動移工留才久用方案，讓在台資深移工只要達一定薪資、技術能力，就可轉為中階技術移工。
現行移工留才久用方案，適用行業產業類包含製造業、營造業、農業（限外展、農糧）、海洋漁撈，及社福類包含機構看護工、家庭看護工。行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，並宣布未來都統稱為「外國技術人力」。
根據「跨國勞動力精進方案」，外國技術人力除現有行業外，將開放旅宿業與商港碼頭業，並放寬製造業外國技術人力比率，也就是雇主聘僱外國技術人力的人數，原規定不得超過聘僱移工人數25%；此次取消後，雇主可全數留用資深移工，只是公司內的藍領、外國技術人力及白領，合計仍不得超過總員工人數的50%。
勞動部長洪申翰表示，走訪企業時，不少企業反映越來越在意勞工的技能及留用等問題，因許多中小企業已用滿25%的配額，因此這次也放寬限制，鼓勵企業留用。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國補充，目前國內運用外國技術人力的企業家數，約7000至8000家，約1/3企業已達25%上限。
現行外國技術人力針對不同產業，有不同薪資門檻及技術要求，包含產業類月薪必須超過新台幣3萬3000元且具備技術條件，或者月薪達3.5萬元可免技術條件；社福類的機構看護工薪資門檻為月薪逾2萬9000元、家庭看護工月薪逾2萬4000元，並應同時符合國內語言測驗及相關教育訓練課程資格條件。
對於旅宿業及商港碼頭業的外國技術人力薪資要求，洪申翰僅說，會參考該行業客觀數據及不希望對本國勞工有影響，旅宿業門檻會落在3萬元至3.3萬元間，商港碼頭業則近4萬元等，目前還未定案。
根據勞動部統計，截至10月26日止，國內已核可5萬7179名外國技術人力，其中資深移工部分有5萬7126名，包含產業類2萬2877人、社福類3萬4249人。
蘇裕國表示，勞動部將訂定外國技術人力專屬法規，除將原本散落於其他法規的外國技術人力法規進行統整外，也考量外國技術人力已在台居住許久，讓雇主對外國人的生活照顧管理改以勞資協商，另也減少定期健康檢查頻率及項目等。（編輯：吳素柔）1141030
