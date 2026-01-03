外國技術人力薪資門檻全面調升 產業類3.5萬元

（中央社記者吳欣紜台北3日電）移工留才久用方案上路至今，已有逾5萬名資深移工轉為外國技術人力，勞動部近日公告薪資門檻將全面調高，產業類須達新台幣3.5萬元、社福家庭看護為2.6萬元，新申請案適用。

因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部從民國111年4月30日起推動「移工留才久用方案」，在確保國人就業機會的前提下，讓雇主可以留用外國中階技術人力，如今已核准逾5萬名移工成為外國技術人力。

雇主若要留用外國技術人力，不同產業有不同薪資門檻與技術要求，若薪資達到一定要求還可以免除資格條件，包含產業類薪資3.3萬、免評3.5萬元，社福類家庭看護工2.4萬、免評2.6萬元等。

不過，勞動部近日公告將外國技術人力薪資門檻全面調高，全部新增2000元。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，外國技術人力薪資門檻調高，是在考量勞動市場、薪資水準以及雇主可負擔程度後的決定，加上移工留才久用方案已實施一段時間，因此有必要進行調整。

經過調整後，包含製造、營造、海洋漁撈、屠宰、外展農務、農、林、牧或養殖漁業，產業類薪資門檻都從3.3萬元提高為3.5萬元，免評薪資則提高至3.7萬元。

社福類部分，機構看護工從原本2.9萬提高至3.1萬元且取消免評薪資、要求一定要有資格條件，家庭看護則為2.6萬及免評2.8萬元。

蘇裕國說，新修正的薪資門檻僅適用於新申請案，不影響現行已轉為外國技術人力的薪資，但雇主仍可以與勞工合意調薪。（編輯：李亨山）1150103