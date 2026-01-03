外國技術人力薪資門檻提高2000元！ 仍低於國人水準

我國從2022年起開放資深移工及僑外生可以以「中階技術人力」無期限留任，當時產業技術移工薪資門檻訂為至少3萬3000元，家庭看護及機構則分別至少要達2萬4000元及2萬9000元，勞動部近日悄悄修正把薪資門檻都再提高2000元。（報系資料照）

我國從2022年起開放資深移工及僑外生可以以「中階技術人力」無期限留任，當時產業技術移工薪資門檻訂為至少3萬3000元，家庭看護及機構則分別至少要達2萬4000元及2萬9000元，勞動部近日悄悄修正把薪資門檻都再提高2000元，但仍比當初推動中階技術人力計算的公式試算後還低。

勞動部當初推動產業中階技術人力薪資門檻是以勞動部職類別薪資調查中製造業中階技術人力的平均經常性薪資加計就安費2000元計算，當時得出至少3萬3000元，若以最近公布的113年數字以此試算則應達3.6萬元或3.7萬元；機構看護當時得出2萬9000元，以最新數字試算則機構看護技術人力則應達約3萬6000元、家庭看護技術人力則應比照最低工資。

依勞動部近日公告的115年起的外國技術人力門檻要求產業技術人力應達3萬5000元並檢附技術證明、3萬7000元才免技術門檻，機構看護技術人力則取消免技術門檻規定，要求薪水應達3萬1000元並檢附技術證明，家庭看護技術人力則要求應達2萬6000元檢附技術門檻或2萬8000元免技術門檻。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，此次調整主要是考量最低工資連年調整、勞動市場薪資上升，並且考慮僱主可負擔性、勞動市場職缺及薪資行情等要素後才會調整外國技術人力薪資門檻。

但由於薪水較先前試算的水準偏低，是否會拉低整體勞動市場薪資？蘇裕國說，聘請外國技術人力之前仍要以合理薪資做國內求才，應不致於影響薪資水準。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，要如外國技術人力薪資門檻應有一致性標準，而且更要定期檢討，他更指出，勞動部不該把僱主可負擔性納入考量，勞動部要思考的是否會拉低勞動市場薪資行情、造成低薪定錨的效果等才對。

