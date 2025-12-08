外國旅客最愛日本「這品牌」爆買零食超熱門

▲日本觀光廳調查，外國旅客到訪日本最愛購買的是糖果點心類，但UNIQLO服飾是最熱門品牌。圖為日本大阪商業區。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 許多外國觀光客都喜歡到日本觀光旅遊，大採購也必不可少，日本觀光廳調查，遊客到日本最愛購買的類別是「服飾類」，動漫周邊、糖果點心和藥妝商品也是大熱門。而外國遊客最常消費的店家就是日系服飾品牌UNIQLO，在日本購買服飾，每3件就有1件是UNIQLO的商品。

據日經亞洲報導，日本觀光廳在全日本25個機場與海港進行「入境消費動向調查」，對外籍旅客展開訪談，全年蒐集近10萬筆資料，並透過AI進行分析。

調查結果顯示，商品類別方面，「服飾類」以16.8%居冠，動畫漫畫周邊以10.7%排名第二，服飾吸引人的原因是價格實惠、設計精美。第三、七名的化妝品（7%）和藥品（5%）則與爆發性購買有關。家電類反而僅1.4%，落在第18名，可能是因日本獨有的家電種類不多，不夠吸引人。

不過若將各類甜點合併計算，「糖果點心類」才是最受歡迎的購物項目，若將第4名的巧克力、第5名的洋菓子、第10名的糖果點心、第22名的零食等加總，總計就達19.8%。購買理由則是因為好吃、方便當伴手禮。

值得注意的是，許多遊客回答時，都是直接寫出「UNIQLO」等品牌名稱而非服飾。在提到特定品牌的結果中，優衣庫以5.51%奪得榜單第一，同集團的GU也以1.24%高居第5名。鞋類、運動品牌中，鬼塚虎（Onitsuka Tiger）以1.3%排第4名，NIKE第7名，adidas第13名。

而拿到品牌榜亞軍的是北海道生巧克力「ROYCE'」，在外國旅客購買的巧克力商品中，超過4成都選擇ROYCE'的商品。「白色戀人」第6名、「薯條三兄弟」排第24名，凸顯北海道土產的強大吸引力。

就造訪六大地區的外國旅客購買商品分析，去北海道地區的以甜點為主；東北地區中，合力他命位居第三名，報導分析是因為台灣人喜歡該品牌，又剛好有許多直飛航班；關東地區與全國大致相同，但迪士尼、寶可夢位居第3、5名；關西地區中大阪環球影城拿到第2名、總部位於京都的任天堂第8名；福岡地區的獺祭、三得利等酒飲很受歡迎，沖繩地區的熱門商品則多有當地特色，唐吉訶德也名列第四。

UNIQLO和Royce是僅有的兩個在所有六個地區都位列前十的品牌。UNIQLO擁有強大的國際影響力，知名度很高，在全國擁有約800家門市，方便消費者在全國各地購買。Royce在北海道以外只有石垣島、京都兩家門市，但由於其產品經常在機場免稅店銷售，因此其他地區的遊客也很容易購買。

