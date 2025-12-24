生活中心／張予柔報導



台灣美食長年在國際觀光宣傳與社群平台上被譽為「亞洲必吃」，夜市文化更是許多旅客來台的重點行程之一。不過，近日卻有外國旅客在國際論壇Reddit發文直言，自己實際走訪台灣後，對當地飲食感到「相當失望」，甚至直接點名台灣是他旅行過「食物最難吃的國家」，相關言論曝光後，在網路上引發熱烈討論。









有網友日前在Reddit發文發問「哪個國家的食物最難吃？」引來大家熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

該名外籍旅客在Reddit發文詢問：「哪個國家的食物最難吃？」並分享自身經驗指出，雖然他曾造訪多個國家，但台灣的飲食表現卻讓他印象不佳。他強調，自己並非認為台灣食物「全部都很糟」，仍有幾道菜餚值得肯定，但整體而言，卻令他失望。





外國網友吐槽，台灣的食物「幾乎什麼都要加糖」讓他非常崩潰。（圖／翻攝自PTT）

原PO點出幾個讓他無法適應的關鍵問題，包括料理普遍偏油、缺乏蔬菜，以及最讓他崩潰的「幾乎什麼都要加糖」。他進一步表示，自己原本期待能品嚐到清爽或層次分明的料理，卻屢屢被甜味「突襲」。他舉例，即便是牛肉麵，也會遇到這個狀況，「我的舌頭常常會被某種甜味埋伏，連續幾天下來，我開始覺得好像每一餐都是用糖煮出來的」。





外國網友指出台灣料理給他的印象同樣是「過於油膩、極度缺乏蔬菜」。（圖／翻攝畫面）

該貼文引發其他外國網友共鳴，有人留言表示自己也有類似感受，直言對台灣食物「相當失望」，雖然不至於是最差，但社群媒體上對台灣食物的吹捧實在太過火了，落差相當明顯。也有人指出，台灣料理給他的印象同樣是「過於油膩、極度缺乏蔬菜」，並坦言無法理解為何那麼多人追捧。





相關負面評價也在PTT引發台灣網友熱烈討論，留言區瞬間洗版，表示「謝謝你覺得台灣食物難吃」、「謝謝你喜歡台南」，也有人直言「外國人重口味關我屁事」、「一定是夜市踩雷」，甚至有人幽默補刀「英國：一看就知道沒來過英國」、「台灣食物有種台味，有的人喜歡有的人不喜歡」。不過，針對外籍旅客批評「蔬菜太少」的說法，也引來不少鄉民強烈反駁，表示「第一次聽到在台灣吃不到蔬菜」、「蔬菜少得可憐不可能吧」。

原文出處：外國旅客稱台灣美食「最難吃」！狠批1點讓他超崩潰…台網：一定是夜市踩雷

