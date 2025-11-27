外國球員拿大同電鍋煮飯「忘放1物」！急壞2萬台灣人

生活中心／周孟漢報導



提到廚房必備神器，台灣人一定會想起歷史悠久的「大同電鍋」，這是多數人的家中都曾出現過的電器，無論是學生族、小夫妻、大家庭等都適用。不過，近日來自加拿大、效力於TPBL台新戰神的洋將中鋒齊曼加（Jordy Tshimanga）曬出自己用大同電鍋煮白飯，最終失敗的成品照後，立刻嚇壞一票台灣人，急喊「不是這樣用的！」。





外國球員拿大同電鍋煮飯「忘記放這1物」！2萬台灣人全急壞：不是這樣用的啦

TPBL台新戰神的洋將中鋒齊曼加，曬出用大同電鍋煮白飯的畫面，引發討論。（圖／翻攝自IG ＠lafoudre32）

廣告 廣告





齊曼加近日透過Threads發文，曬出自己用大同電鍋煮飯的畫面，表示「我的台灣朋友們，請告訴我我這樣做對嗎？剛買了這東西，因為說明書翻譯的不太清楚，所以就這麼弄了」，只見他雖然是正確的使用內鍋來煮飯，但是水加了太多，已經接近「湯」的程度，看起來可說是不太妙。

外國球員拿大同電鍋煮飯「忘記放這1物」！2萬台灣人全急壞：不是這樣用的啦

齊曼加雖然正確的使用內鍋來煮飯，但是水加了太多。（圖／翻攝自 Threads ＠lafoudre32）





不少台灣網友見狀後急喊「他沒有加水在內鍋，蓋子也使用不正確欸」、「他用了內鍋，但外面沒加水」、「我要尖叫了」、「水太多水太多水太多啦～外鍋沒有水沒有水呀」、「不用內蓋啦，外鍋要加水」。

外國球員拿大同電鍋煮飯「忘記放這1物」！2萬台灣人全急壞：不是這樣用的啦

齊曼加曬出成品，雖然飯確實有煮熟，但詭異的是，飯竟全躺在大同電鍋的「外鍋」。（圖／翻攝自 Threads ＠lafoudre32）





隨後齊曼加也曬出成品，雖然白飯確實有煮熟，但詭異的是，白飯竟全躺在大同電鍋的「外鍋」，畫面一出，瞬間吸引超過2.1萬名台灣網友暴動，直喊「以為他終於學會了還覺得很棒，結果仔細一看，不對呀，他的飯怎麼那麼無處安放的在電鍋裡呢？」、「他居然沒用內鍋」、「兄弟，你的內鍋呢？」、「大同電鍋不是這樣用的！」。

外國球員拿大同電鍋煮飯「忘記放這1物」！2萬台灣人全急壞：不是這樣用的啦

齊曼加笑說自己失敗了，引來眾多網友們留言提供正確煮法。（圖／翻攝自 Threads ＠lafoudre32）





而在眾多留言中，也有天天用大同電鍋煮飯的網友手把手教學，表示「食材要放在一個鍋子裡面，然後電鍋跟鍋子之間要有加水（看烹調需要的時間，用附上的量杯決定水的多寡，0.5杯水＝約8－10分鐘），大鍋蓋要蓋上，按下去才會燜煮」；至於單純用外鍋煮的飯口感如何？則有網友透露「沒用內鍋也還是可以用啦，只是跟用鍋子放水煮沒兩樣」。













原文出處：外國球員拿大同電鍋煮飯「忘記放這1物」！2萬台灣人全急壞：不是這樣用啦

更多民視新聞報導

60歲軟飯男「想打野戰遭拒」！竟拿斧頭狂砍女友頭

18歲女遭集體侵犯！男友目睹全程崩潰：我要報仇

男睡夢中遭「1.5頓巨牛從天而降」砸死！牛竟毫髮無傷

