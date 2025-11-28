外國球員拿大同電鍋煮飯！一票網看完嚇傻...留言救援：2步驟錯了

齊曼加（Jordy Tshimanga）用大同電鍋煮白飯讓大批網友傻眼。圖／翻攝自齊曼加Threads

大同電鍋是每個人家中的必備家電，不管蒸、煮、滷通通難不倒，近日旅居台灣的外國球員齊曼加（Jordy Tshimanga）也曬出自己用大同電鍋煮白飯的影片，不過「水放太多」、「蓋子放錯」，讓大批台灣網友看不下去留言救援，甚至貼出教學影片，齊曼加也欣慰表示「你是天使」。

齊曼加25日在Threads貼出自己用大同電鍋煮白飯的影片，表示自己剛買了大同電鍋，照著說明書上方法想煮白飯，不過英文翻譯並不是很清楚，「我的台灣朋友們，請告訴我我這樣做對嗎？」

影片可見，齊曼加在內鍋中裝了白米，不過水明顯淹過米數公分，並疑似滴了幾滴油。接著他先用小鍋蓋蓋住內鍋，接著又拿起大鍋蓋，完整蓋住整個電鍋，讓人看了相當傻眼。

影片曝光瞬間引起熱議，紛紛表示「兄弟至少你加油是對的，但只要滴幾滴就夠了」、「認真覺得太多水」、「太多水了」、「可以用手指量水」、「你想把稻米淹死嗎」、「水太多了，我都可以跳下去游泳了」、「台灣人的媽媽還有30秒抵達」、「蓋子也使用不正確」。

齊曼加隨後也曬出自己的成品，可見白米似有煮熟，不過「全部跑到外鍋」，他也不禁自嘲「任務失敗」，讓不少網友笑翻「Taiwan can help」、「急死一堆台灣人」、「他居然沒用內鍋」、「來看天才型選手，沒放內鍋可以煮的粒粒分明」。

齊曼加用大同電鍋煮白飯成品曝光。圖／翻攝自齊曼加Threads

有熱心網友再次說明使用大同電鍋煮米飯的步驟，表示需先將米洗淨，若加入一杯米，內鍋就放入一杯水，並在外鍋也放入一杯水，等待開關跳起來後別急著打開，讓米飯再悶15分鐘會更好吃。



