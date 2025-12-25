外國男女芭達雅海灘「激戰」 竟是前夫妻舊情復燃

泰國芭達雅海灘，驚傳深夜男女在海濱躺椅「激戰」的不雅事件。（圖／翻攝自Google Map）





泰國芭達雅中天海灘深夜驚傳限制級插曲，一對外國籍男女在海灘躺椅上演「活春宮」，讓路過民眾全看傻眼，報警處理，警方隨後循線將兩人逮回。

根據泰國媒體《thethaiger》報導，這起脫序行為事發於12月24日凌晨，當地警方接獲多起民眾通報，指有外國情侶在公共場所做出不雅親密舉動。警方趕抵時兩人已離開現場，但多名目擊者一致證實，確實目睹兩人在海灘躺椅上公然親熱。

根據警方調查，兩人都來自俄羅斯，而且並非普通情侶，是「離婚前夫妻」。雙方原本已經離婚，這次分別與朋友到泰國旅行時重逢，男方試圖挽回感情，加上酒精催化，當場舊情復燃導致行為脫序。

警方初步依「在公共場所猥褻行為」開罰，最高可處5千泰銖（折合新台幣約5060元）罰款，並嚴正警告不得再犯。消息曝光後，也再度引發外界對觀光區夜間秩序與遊客行為脫序問題的討論。

