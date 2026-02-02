外國藥品違規轉售 最高罰200萬

春節期間許多人會出國旅遊，台北市衛生局食藥科長林冠蓁2日提醒，部分國外販售的品項在台灣分類為藥品或醫療器材，為避免觸法建議先至食藥署網站查詢。（孫敬攝）

春節將至，國人前往日本、韓國旅遊熱度攀升，台北市衛生局食藥科長林冠蓁2日提醒，國外販售的部分品項，在台灣可能分類為藥品或醫療器材，僅可自用且有攜帶數量限制，為避免觸法建議先至食藥署網站查詢，並嚴禁在網路或其他通路轉售，違規者依法最高可處200萬元罰鍰。

根據衛生局統計，去年共查獲藥品與醫療器材違規轉售案件達50件，總計裁罰金額高達90萬元，違規品項中以藥品類別占多數，包括國人最愛採買的眼藥水、維生素及褪黑激素。衛生局強調，即使民眾在賣場標註「二手」、「代友出售」或「分攤運費」，只要具備對價關係或陳列販售行為即構成違法，情節嚴重者更會移送檢調偵辦。

依據現行規定，非處方藥每種最多攜帶12瓶，合計不得超過36瓶；中藥材每種最多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑是每種限量12瓶，總數以36瓶為限。若未具備藥商資格卻私自販售，涉違反《藥事法》可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰，若販售未經國內核准藥品，更可能觸犯刑事責任。

林冠蓁指出，具備視力矯正功能的隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材，依法僅限取得許可執照的實體通路販售。民眾攜帶入境時，單一度數隱形眼鏡最多限量60片，且每人限同一品牌、至多2種不同度數；OK繃合計則不得超過60片。若未經許可於網路販售醫材，最高可處100萬元罰鍰，意圖販賣而輸入未經核准醫療器材，亦可能涉及刑責。

衛生局建議民眾購買前應先至食藥署網站查詢品項是否屬於藥品或醫材，若患有慢性疾病需攜帶大量處方藥出國，務必隨身攜帶醫師診斷證明或處方箋正本備查。