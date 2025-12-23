外國製無人機存國安風險 大疆遭美限制進口

（德國之聲中文網）美國聯邦通信委員會（FCC）週一（12月22日）宣布將新型外國製無人機和零件列入風險名單，全球商用無人機市佔率最高的廠牌、中國企業大疆（DJI）未來將無法獲得FCC批准進入美國市場。

美國國會去年12月通過一項國防法案，限期政府在今年12月23日前完成對大疆、道通（Autel）的安全審查，若審查認定中國無人機存在國安風險，政府應禁止其在美國銷售新的無人機。

上週日（21日），FCC收到美國政府跨部門審查結果，內容認定不僅大疆及道通，所有在外國生產的無人機及其關鍵零組件，都對美國的國家與個人構成安全風險，包括未經授權的監控、敏感數據外洩及供應鏈安全漏洞等。

列入風險清單者將無法獲批在美銷售；但若經五角大廈或國土安全部認定不構成安全風險，則可豁免於風險清單之外，現行已批准的型號亦不受影響。

FCC並指出，鑑於即將到來的重大活動，例如2026年世界盃、美國建國250週年慶祝活動，以及2028年洛杉磯奧運，有必要因應「犯罪分子、敵對外國行為者與恐怖分子」可能帶來的無人機威脅。

美國共和黨眾議員裡克（Rick Crawford）對FCC此舉表示讚許，他認為，廣泛應用在美國空域的中國無人機「多年來一直是美國抵禦間諜的噩夢」，強調「不可用企圖侵佔美國市場的低廉產品犧牲國家安全」。

中國製無人機市佔率高

全球最大無人機製造商大疆在美國商用無人機的市佔率超過50%。這些無人機廣泛應用於美國農業、測繪、執法與電影製作等業務，已成為美國民眾生活和工作的一部分。

大疆對FCC的措施回應，「相關資安疑慮缺乏證據，反而反映出保護主義，違背了開放市場的原則」。

美國無人機製造商Hylio共同創辦人兼執行長艾瑞克森（Arthur Erickson）則說，政府限制大疆，將為美國公司提供「迫切需要的成長空間」；但他同時也表示，FCC將禁令擴大到所有外國製無人機，這「很瘋狂、且令人意外……其實現在已有盟友組成的全球供應鏈，希望政府能夠釐清」。

德州無人機營運商羅賓森（Gene Robinson）擁有9架用於訓練執法部門、進行鑑識工作的DJI無人機隊，他表示，新禁令將傷害他以及許多仰賴中國無人機的人，但他理解政府的決定。他指出美國過去將製造外包給中國，「現在，我們正在付出代價……要回到過去那種自主狀態，會有一段成長的陣痛期。我們得咬牙撐過去，也別再讓這種事重演」。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周依恩 (路透社、美聯社)