外國觀光客路過1地聞香「坐下想點菜」 員工尷尬回：這是靈堂

有外國觀光客到泰國旅遊發生誤會，把靈堂以為是餐廳坐下想點菜。（圖／翻攝自臉書／Charantorn Chaloemkiad）

泰國南部洛坤府日前發生一起令人啼笑皆非的「誤會」，有2名德國背包客到泰國旅遊，經過一處像是路邊攤的地方，聞到陣陣香氣決定坐下點菜；沒想到他們是誤入路邊正在舉行的傳統葬禮靈堂，直到接待人員上前關切，才驚覺「誤會大了」，但隨後家屬大方邀請2人留下用餐，化解尷尬狀況。

據外媒《紐約郵報》報導，這起誤會發生在今年1月31日，泰國有一戶人家正在為亡者舉行傳統泰式告別式。靈堂接待人員查倫通（CharantornChaloemkiad）表示，他當時注意到2名德國遊客走進會場，並神情自然地在餐桌旁坐下，似乎正在等待服務生遞上菜單。查倫通隨即上前詢問，這對遊客尷尬地表示，他們在附近的夜市逛街時被烹飪的香氣吸引，加上曾聽聞當地有美食街，才會循著香味「誤入靈堂」。

2名遊客得知現場並非餐廳而是嚴肅的告別式時，顯得極度羞愧且不斷致歉。慶幸的是，泰國人的熱情好客化解了這場尷尬，亡者的姊姊非但沒有動怒，反而大方邀請這對「不速之客」留下用餐。亡者姊姊親自端上冰牛奶與泰式油炸餅（Patongko）款待，這2名遊客體驗這頓「哀悼餐」後，滿懷感激地向家屬致謝才離開。

驚喜的是，這場葬禮不只這2名德國人被香味吸引，2天後又有一組來自荷蘭的自助旅行者踏進靈堂，甚至開口詢問這裡是否供應「雞尾酒」；亡者家屬同樣秉持泰國人開朗且包容的精神，邀請他們一同用餐。查倫通笑稱，這群荷蘭遊客對家屬的包容感到震驚，不禁讚讚泰國人是「世界上最善良的一群人」。

泰國傳統葬禮通常持續數日，且現場往往會準備豐盛的餐點招待弔唁者，對於不熟悉當地習俗的外國遊客而言，確實容易產生誤會。

