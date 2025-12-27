外國軍媒曝光：中國新一代戰轟機「J-36」第3架原型機試飛

外國軍媒翻攝自社群媒體的中國 J-36 第 3 架原型機試飛照。 圖：翻攝社群媒體

[Newtalk新聞] 中國近日再度試飛其重型次世代戰鬥轟炸機 J-36 的第 3 架原型機，顯示該型未來作戰飛機計畫仍在穩定推進中。 12 月 25 日流出的照片顯示，一架 J-36 與一架殲-10C 戰機伴飛，相關影像隨即在軍事觀察圈引發討論。

外界注意到，這次曝光的第 3 架原型機，在多項外觀細節上與先前已知的兩架原型機明顯不同，顯示該計畫仍處於高度實驗與驗證階段。防務分析人士指出，三架 J-36 原型機在設計上並非「一體定型」，而是同步測試多種技術方案。

德國防務分析師魯普雷希特在社群媒體上分享相關照片時評論指出，「顯然，中國今年的『耶誕驚喜』不是一款全新曝光的超前衛機型，而是同樣令人印象深刻的第 3 架 J-36 原型機首飛」。他也指出，三架已知原型機在多個結構細節上彼此不同。

根據影像分析，三架 J-36 在進氣道配置、發動機噴嘴設計、起落架結構，以及其他機體細節上均存在差異。分析人士認為，這反映出中國航空工程團隊正同時測試不同設計路線，尚未確立最終構型，以降低技術風險並加快成熟速度。

公開資訊顯示，首架 J-36 原型機約於 1 年前首度試飛，第 2 架原型機則在今年 10 月被外界拍攝到。在如此短的時間內接連出現第 3 架可飛行原型機，也使該計畫的研發節奏受到國際軍事觀察圈高度關注。

外界普遍將 J-36 描述為一款重型戰鬥轟炸機，並常被納入「第六代作戰飛機」的討論脈絡中。相較之下，美國次世代空戰平台仍多停留在政策宣示與早期研發階段，中國已被觀察到實際飛行多架疑似大型、三發動機配置的實驗機型，形成鮮明對比。

中國官方目前尚未公布任何關於 J-36 的正式技術資料。不過，多數分析認為，該機的主要任務之一，將是取代中國空軍自 1990 年代起服役、逐漸老化的殲轟-7 戰鬥轟炸機機隊。新平台預期將承擔長程打擊與對海攻擊等任務。

J-36 與俄羅斯的 Su-34「後衛」戰術打擊機進行比較。 Su-34 目前已實際投入烏克蘭戰爭作戰，主要執行縱深打擊任務，並在友軍防空系統與護航戰機掩護下行動。外界認為，J-36 的定位可能與此類型任務相近。

雖然該機的實際性能、感測器配置與武器系統仍屬高度機密，但從現有影像判斷，其設計重點顯然放在降低可偵測性與提升內部掛載能力。機體尺寸與整體構型顯示，J-36 可能具備在內部彈艙攜帶先進導引武器的能力，包括反艦飛彈與對地精準打擊彈藥。。

