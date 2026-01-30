外國遊客多愛台灣？國際觀光收入破百億美元 「這些國家」最肯花錢

即時中心／高睿鴻報導

近年來，全球旅遊市場已逐漸從新冠疫情復甦，因此我國觀光署認為，當前若要比較各國觀光表現，焦點已不再是「旅客有沒有回來」，而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」。而據觀光署轉述，聯合國觀光組織（UN Tourism）提供的數據顯示，台灣在2024年的國際觀光收入，達到100.28億美元（約台幣3220億），高居全球第36名、較前一年前進3名，顯示整體觀光吸引力持續回溫。

承上述，觀光署還進一步指出，台灣去（2025）年的國際觀光客數據還有繼續增長的態勢。去年來台旅客約857.4萬人次，較2024年成長約9%，其中，日本、港澳、韓國等主要市場，均達百萬人次規模。不過觀光署也說，在旅客量逐步回穩的基礎上，關於國際觀光的觀察重點，也不再僅止於人次規模；而是進一步關注「一趟行程」實際帶來的消費與停留深度。

觀光署說明，台灣的國際觀光人次不僅上漲、收入的成長速度甚至更快，顯示消費結構正在轉換。觀光署指，去年前3季，來台旅客人次為605萬7907人，比起2024年同期成長9.25%；至於去年同期的觀光收入（不含國際機票），初估則為78.86億美元，年增率達到11.56%。觀光署強調，比起「旅客量是否回來」，署方近年評估觀光表現時，相對更關注「一趟行程實際留下多少消費」。

觀光署認為，從整體數據對照可看出，國際觀光收入的成長幅度，明顯高於旅客人次的成長幅度。這顯示，來台旅客的消費結構正出現轉換。觀光署分析，相較過去以短暫停留、集中購物為主的旅遊模式，近年旅客更傾向拉長停留時間、並在不同城市與生活場域中持續消費，使整體觀光收入得以穩定累積。

觀光署也說，一趟行程花費差異明顯，若從不同來源市場的實際消費行為觀察，近年來台旅客「整趟行程的總消費金額」，已成為支撐觀光收入的重要關鍵。如美國旅客，平均每日消費約台幣7600元、平均停留10天，一趟行程總消費約7.5萬上下，消費廣泛分布於住宿、交通、文化體驗與城市活動。至於歐洲旅客，平均每日消費約6300元、平均停留約12天，整趟行程消費約8萬上下，對地方旅宿、餐飲與交通服務的帶動效果明顯。

另外還有東南亞主要市場（菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等），平均每日消費約5000至5500元、平均停留7至9天，整趟行程消費約3.5至4.5萬，自由行比例高，消費多流向住宿、餐飲、夜市、城市交通等在地服務。

「由過境停留轉為明確目的地」，觀光署直言，台灣角色已逐步轉換，綜合聯合國觀光數據、以及與來台旅客的消費輪廓，可看出台灣在國際旅遊市場中，角色正持續轉換。相較於過去，常被視為區域旅行中的短暫停留點，近年的來台旅客，更傾向將時間與預算投入於城市體驗、在地餐飲與文化活動，使台灣逐漸展現出更明確、且穩定的消費吸引力。

依目前趨勢評估，觀光署認為，2026年來台旅客觀光收入，將以每年約2%至4%的幅度穩定成長；至於成長動能，仍將主要來自長程市場與高停留型旅客。整體而言，台灣國際觀光正逐步從「單純追求人次」規模，轉向以整體產值、消費深度、旅遊體驗品質等，作為更核心的衡量指標。

