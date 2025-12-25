外國遊客嫌台灣美食過譽 怨「每道菜都放糖」：味蕾被破壞

台灣自詡美食王國，但近日有外國遊客來台觀光，認為台灣食物根本沒這麼好吃，最讓他受不了的是「每道菜都放糖」，連吃牛肉麵都能感覺到明顯的甜味，直接破壞了他的味蕾，無法好好感受食物的其他風味，也有人說在台灣待了2個月，發現夜市食物都差不多，在台灣吃到的「非台灣菜」，反而比台灣料理更好吃。

一名外國網友近日在「Reddit論壇」表示，在台旅行一段時間後發現，台灣食物的口味讓他無法適應，「幾乎每道菜都會放糖」，明明吃的是牛肉麵，結果舌頭卻感受到明顯的甜膩味，好幾餐感覺都像是直接用糖煮的，破壞他的味蕾，無法好好享受食物的其他滋味，「有其他人在台灣有過這種經驗嗎？或是有沒有其他國家也出現過完全不合口味的狀況？」

文章曝光後引起討論，有網友認同說「不是最難吃的地方，但台灣菜確實也不合我的口味」、「在台灣待了2個月，覺得台灣菜味道都很淡，比較好吃的反而是『非台灣菜』店家，我幾乎都吃日式壽司店」，但也有人喊「台灣食物難吃？這篇一定有誇飾」、「說台灣料理不好吃，大概是今年最大的笑話」、「美國幾乎都吃高糖分、低營養的垃圾食物，抱怨台灣料理太奇怪了吧」。

該篇文章被分享到PTT八卦板後，台灣網友也說「說所有食物都放糖，原PO應該是去台南吧」、「純粹的台灣菜確實又油又重口，很多好吃的店都是外來美食」、「夜市整體來說確實都差不多，要自己挑個別好吃的攤位」、「很多外國人都說過，台灣甜點的優點是沒這麼甜，這其實也是一種『沒味道』的表現方式」。

