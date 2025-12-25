外國遊客嫌「台灣食物最難吃」 狠批料理方式： 直接用糖煮

台灣向來被視為「美食王國」，不過近日卻有外國旅客在網路論壇分享自身經驗，直言台灣料理的口味與想像落差甚大。（示意圖／翻攝自pexels）

台灣向來被視為「美食王國」，不過近日卻有外國旅客在網路論壇分享自身經驗，直言台灣料理的口味與想像落差甚大，甚至讓他感到難以適應，其中最令他困擾的，是「幾乎每道菜都帶甜味」，引起熱議。

該名外國網友日前在國際論壇Reddit發文表示，來台旅遊一段時間後，發現不少料理都會加入糖調味，「我覺得台灣的食物最難吃」，即使是牛肉麵這類鹹食，也能明顯嚐到甜感，讓他覺得味覺被甜味主導，反而難以感受食材本身的層次。他形容，有些餐點甚至像是「直接用糖煮」，完全不合個人口味，因此好奇是否還有其他人有過類似感受，或在其他國家也曾遇到同樣的飲食文化衝擊。

貼文曝光後，引發不少網友回應。有部分人認同指出，台灣料理並非難吃，但口味確實偏向清淡或帶甜，未必符合所有人的飲食習慣，「我剛從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的。我不會把它排在最後或很低的位置，但感覺今年社交媒體上對它吹捧得太過了。我覺得那裡的食物超級油膩，蔬菜少得可憐，就像樓主說的，他們特別愛吃甜食。說實話，我完全不明白它為什麼這麼火爆」。

也有人分享自己在台灣生活兩個月後，覺得夜市小吃類型重複度高，反而較常選擇日式或其他異國料理，認為「非台灣菜」更合胃口，「我同意樓主的觀點，台灣的食物我一點也不喜歡，而且味道都很淡。我在台灣待了兩個月，大部分時間都泡在日式壽司店。不過台灣也有它的優點，像是刨冰之類的甜點很棒，珍珠奶茶和茶飲店也不錯。但我不太喜歡夜市的食物，而且吃膩了餃子、牛肉麵和包子。我常發現自己逛夜市卻找不到想吃的東西，麵條對我來說沒有韓國、日本、越南等地那麼好吃」。

不過也有網友對該名外國旅客的說法不以為然，認為文章內容過於誇大，直言「說台灣食物不好吃太離譜」，甚至有人反諷，美式飲食本身高糖高熱量，卻反過來批評台灣料理，實在說不過去。

相關討論隨後被轉載至PTT八卦板，再度引起台灣網友熱議，「先說哪個國家蔬菜很多？」、「論食物，日本香港遠勝台灣，韓國泰國越南不好說」、「用糖煮是真的，菜要甜阿」、「口味很淡然後泡在壽司店？哪家壽司是重口味」、「台灣的口味的確比較淡，但在台要吃到蔬菜還算是很容易吧」、「我敢說嘉義和高雄的食物都沒像台南那麼甜，根本就是台南自己的問題」。



