外國遊客遭當地司機性騷擾 埃及判10年監禁

（中央社記者施婉清開羅22日專電）近日埃及一名嘟嘟車司機觸摸外國女性遊客胸部，並試圖親吻遊客的影片在社群媒體流傳，引發當地關注。埃及當局隨後展開調查，該名司機被埃及法院判處10年監禁，罪名是性騷擾外國遊客。

一段有關埃及當地青年性騷擾外籍女遊客的影片，在社群媒體Instagram上廣泛流傳，引發關注。

一名21歲嘟嘟車男性司機在開羅市郊附近攔住一名騎摩托車的外籍女遊客，搶走她的車鑰匙，向她索要錢財，還觸摸女遊客的胸部並作勢要親吻她，女遊客大聲呼救，整個過程被路人拍下上傳到社群媒體。

廣告 廣告

這段影片隨後引起埃及當局注意，促使埃及內政部安全部門展開調查，並逮捕這名司機。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）報導，12月21日，這名司機被埃及法院判處10年監禁，罪名是性騷擾外籍遊客。

埃及擁有多個知名旅遊景點和獨特自然景觀，每年吸引大量遊客觀光，如吉薩金字塔區（Giza Pyramids）和南部神廟，南部紅海浮淺聖地「赫加達」（Hurghada）、達哈布（Dahab）等。

埃及近年為大力推廣觀光，不僅積極建設和改善公共設施，也加強規劃景點和旅遊動線，並努力提升數位化智慧旅遊體驗。今年11月還為全球最大單一文明博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum，GEM）舉辦開幕典禮。

根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，2024年埃及遊客人數達到1580萬人次，官方目標是在2030年達成一年接待3000萬名遊客。

然而，埃及在觀光客心中留有拐騙和性騷擾事件頻傳的不良印象。美國旅遊網站「Travel Off Path」於2025年11月發表全球旅遊詐騙國報告，將埃及列為榜首。

一名台灣遊客孫姓女子和她的女性同伴，到埃及自助旅行2週後，向中央社記者表示：「埃及是我這輩子最想來一次的地方，也是我這輩子只想來一次的地方。」

孫姓女子表示，自己對古文明充滿嚮往，心中懷有漫畫「尼羅河女兒」夢想，因此和另一名女性友人前來埃及自助旅行。然而，兩人在旅途中頻繁遇到拐騙、商品價格在談好後被刻意抬高、事先談妥的行程臨時變卦等情況，讓旅程增添不少困擾與壓力。

「埃及之路」報導指出，此次關於外籍遊客被性騷擾的判決，反映當局致力於解決性騷擾問題，並承諾追究犯罪責任。

埃及當地旅行社業者艾邁德（Ahmed Abdeshakour）向中央社表示，前來埃及旅遊者如未跟團，務必在出發前充分了解旅遊交通路線及行程規劃。另外，埃及是較保守的回教國家，建議女性選擇外出服飾避免過多暴露，並多加留意逕自向前攀談者，小心判斷交談者的身分及談話內容。（編輯：謝怡璇）1141223