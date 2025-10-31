外國領袖爭相討好的「黃金外交」 川普今年收到禮物曝光

川普以喜愛奉承、偏好金色聞名。（圖／達志／美聯社）

對一位擁有私人波音747與核彈發射密碼的美國總統來說，什麼樣的禮物才算「與眾不同」？在川普重返白宮的第二任期中，外國領袖們再度面臨這項外交難題。

根據《CNN》的報導，川普以喜愛奉承、偏好金色聞名，這使得各國元首與特使的贈禮既奢華又充滿象徵意味，從鍍金呼叫器到金色武士盔，再到整架豪華波音747，無不反映出各國試圖以禮物建立親密關係、爭取政治紅利的努力。

根據美國法律，總統收到的外國禮物屬於國家財產，除非總統依市價購回。民主黨人過去曾批評川普未妥善申報第一任期內的部分禮物去向。但不論最終歸屬為何，這些禮物揭示出外國領導人爭相取悅這位「黃金總統」的心思。

今年2月，以色列總理納坦雅胡率先贈送川普一部鍍金呼叫器，正是以色列用於攻擊真主黨武裝分子的同款裝置。據悉，川普私下對此「略感不安」。數日後，當時日本首相石破茂則獻上一頂金色武士頭盔，延續了川普的「金色收藏」。

烏克蘭總統澤倫斯基送上世界拳擊錦標賽冠軍亞歷山大烏希克的金腰帶，卻因會談氣氛緊張，被冷落在桌邊；愛爾蘭總理米歇爾馬丁則維持傳統，獻上裝滿三葉草的水晶碗。

高爾夫球具仍是各國取悅川普的標配，加拿大總理馬克卡尼送上帽子與高爾夫球具；南非總統拉瑪佛沙附上一冊介紹南非球場的書，並邀請兩位名將同行；而烏克蘭的澤倫斯基第二次訪美時，更帶來一支陣亡士兵的球桿，川普甚至錄製影片展示。日本首相高市早苗則以一支已故首相安倍晉三使用過的推桿，搭配金色球具與松山英樹簽名球，巧妙喚起川普對安倍的懷念。

此外﹑最引人注目的，莫過於卡達捐贈的一架價值4億美元的波音747，計畫作為新的「空軍一號」。這份巨禮引發輿論爭議，川普表示該飛機將移交給「川普總統圖書館基金會」。韓國總統李在明則送上仿製金冠，讓川普笑言：「我現在就想戴上它。」俄羅斯總統普丁則贈送的畫像，畫中是川普在2024年於賓州暗殺未遂後、臉上帶血的一刻，川普據稱「深受感動」。德國總理弗里德里希默茨則選擇了溫情路線，送上川普祖父的出生證明副本，並邀請他「回鄉探親」。

蘇格蘭首席大臣則獻上川普母親與外曾祖父母的歷史文件，凸顯其蘇格蘭血統。而英王查理三世在國事訪問期間贈給川普一本手工皮面書與一面在白金漢宮升起過的英國國旗；阿根廷總統哈維爾米雷伊更送出一封鑲金框的諾貝爾和平獎提名信，川普隨後宣布支持美國向阿根廷提供200億美元援助。

這些精心挑選的禮物，從象徵權力的金冠到私人化的祖籍紀錄，無一不透露出世界各國希望討好、理解並影響川普的用心。對於川普而言，這些「黃金外交」的細節，也許比任何條約都更能左右他的心情。

