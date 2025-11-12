外圍環流逼近 中部地區防備災

鳳凰颱風來襲，中部各地風雨情況不一。嘉義太保風勢強勁，慈濟志工加緊固定回收物，防止被風吹散；苗栗沿海下午風浪增大，明顯感受颱風影響；而台中因為風雨不明顯，仍有釣客前往烏溪河畔，警方到場勸離。提醒民眾，颱風後續仍可能帶來不小的風雨，要持續留意天氣變化，做好防颱措施。

志工合力綑綁回收物，再把繩索釘在地面上固定。

慈濟志工 楊明田：「因為我們這邊正好是風口，風很大，都沒得遮擋，所以我們一定要做固定。」

因應颱風帶來的強勁風勢，嘉義太保共修處，志工動員整理。

慈濟志工 魏茂川 ：「把這些彈簧床整理一下，拆一拆，比較不會被吹飛。」

廠商也出動吊車，載運容易被風吹走的塑膠類回收物。

鏡頭轉到苗栗，下午風雨增強，通霄沿海風浪也變大，感受到颱風的影響。

「鳳凰颱風來了，所以說現在這裡是警戒區域。」

而在台中，因為沒有風雨，釣客來到烏溪垂釣，員警前往巡查，陸續勸離10多名釣客。

「(上游晚點可能下大雨)，好，我收 (水會暴漲)，(為了你生命安全 現在先收起來)。」

南投縣是這次中部唯一沒有放颱風假的縣市，有些住台中及彰化的學生，照常來到南投上學。

中興高中學生：「因為爸媽說，沒有雨的話就去(上學)，(就今天來上課這樣) ，今天來上課。」

各地受颱風影響，程度不同，民眾仍應提高警覺，注意天氣變化，不要掉以輕心。

