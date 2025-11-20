外圍行政區被忽略？李雨庭：大寮、林園不能再當邊緣人

▲「顧大也要顧小！」李雨庭火速點名六大問題，要求高雄發展別失衡。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員李雨庭於市政總質詢中，聚焦六大重點議題，呼籲市府推動更具系統性的政策規劃，並兼顧大寮、林園等外圍行政區的發展需求。

首先，她指出大寮磚窯文化僅停留在基本維護，欠缺導覽、步道與休憩規劃，建議比照彰化、宜蘭等地推動文化活化與觀光結合。其次，針對即將營運的內門觀光休閒園區（野森動物學校），她實勘後指出入口意象、廁所、動線及無障礙設施均未完善，建議改善後再開幕並採預約制，以免影響口碑。

廣告 廣告

李雨庭也強調，高雄熊具高人氣，但缺乏系統商業模式，建議在交通節點設置販售據點，並規劃「高雄熊主題捷運站」，打造城市品牌核心亮點。

面對AI、自動化與全球貿易壓力，她提醒傳統產業是高雄經濟主體，市府應盤點人才、補助與轉型需求，提出高雄專屬的轉型方案。此外，她強調「有快樂的老師才有快樂的學生」，呼籲教育局建立教師心理支持機制並補足行政專責人力，實質減輕校園壓力。

最後，她持續追蹤林園與大寮交通、安全與公共設施建設，要求市府提出明確時程與責任分工。

李雨庭表示：「高雄的進步不能只看見市中心，要顧大、也要顧小，真正為高雄人更好而努力。」（圖╱李雨庭議員辦公室提供）