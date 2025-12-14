外地20歲男台中深夜看景自撞墜坡 車毀人傷驚悚瞬間曝光

夜景還沒看夠就墜坡，外地青年台中深夜自撞。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西屯區西屯路三段、近東大路口13日深夜23時37分左右，發生一起令人怵目驚心的自撞交通事故，1輛自小客車行經該路段時，疑似因不明原因失控，猛烈撞上路旁樹木後，整輛車直接衝出道路、墜落一旁邊坡花園，現場一片狼藉，車體嚴重變形，擋風玻璃幾乎全碎。

警方初步了解，駕駛為20歲劉姓男子，車上乘客為同齡的葉姓男子，2人皆非台中人，據悉2人當晚與友人相約到台中欣賞夜景，未料在返程途中發生意外，事故發生時，劉男沿西屯路三段由遠東街往東大路方向行駛，行經彎道時突然失控，最終釀成這起嚴重事故。

廣告 廣告

警消獲報後迅速趕抵現場，發現事故車輛已完全駛離路面，翻落至邊坡下方的花園內，救援人員費了一番功夫，才將受困車內的2人救出。駕駛劉男左腿骨折，臉部多處受傷、滿臉鮮血；乘客葉男則僅受輕微擦挫傷，隨後2人立即被送往醫院進行治療，所幸目前皆無生命危險。

警方表示，現場初步檢視並未發現車內有毒品，且2人身上也未聞到明顯酒味，不過仍依程序進行抽血檢驗，以釐清是否涉及酒駕。根據初步研判，事故原因不排除與駕駛不熟悉路況、夜間視線不佳，加上彎道操作不慎有關。至於實際肇事原因，仍有待進一步調查釐清。

警方也呼籲，外地駕駛行經不熟悉路段，特別是夜間與彎道路段時，務必減速慢行，提高警覺，以免憾事再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冷氣團發威！今明兩天最冷「跌至10度低溫」 這時間才回溫

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

全台急凍3天！體感低至6度 入冬最強冷氣團今晚報到