外型吸睛！「這1款」乳酪攻佔好市多社團 一票人大讚：配泡麵超爽

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格實惠，經常推出各式新品與知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。近日一名網友分享，他在好市多購入一款外型特殊的迷你乳酪，稱其「超營養又好吃」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團「好市多商品資訊」發文表示，這款迷你乳酪是球狀紅色包裝，裡面是乳酪乾，他大讚：「超營養又好吃，每天都帶來公司當早餐。」從照片可見，這款乳酪與一般切片乳酪不同，造型小巧可愛，引發許多網友好奇該如何開封、保存及料理。

廣告 廣告

原PO也貼心回覆教學：「沿著中間裂線撕開後就能直接食用，簡單又方便。」其他網友也紛紛分享創意吃法，有人推薦「配紅酒很適合」、「奢侈一點加入泡麵一起悶3分鐘」、「用氣炸鍋氣炸成起司脆片」。

不過，部分網友認為單吃時帶有微苦味，「吃起來苦苦的＋1」；也有人覺得味道偏鹹，「太鹹了，不會再買」、「我買過，覺得鹹」。整體而言，這款迷你乳酪話題性十足，成為近期好市多社團熱議新品。

更多三立新聞網報導

開盤／AI資金回流！網通智邦開盤攻105元漲停 大盤大漲逾2百點

月領6萬！教授退休4年忽略「這1事」面臨破產 過上節儉晚年生活淚崩

名人理財術／巴菲特卸任倒數！波克夏現金水位11.7兆創高 外媒揭策略

Meta股價暴跌！祖克柏身價蒸發超過1兆 富豪排名被這2人超車

