外垵慈航寺歷時6年多重建完成 落成剪綵祈願漁村平安興盛

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】歷時6年多，外垵慈航寺重建完成並於今（15）日上午舉行落成典禮，縣長陳光復及地方仕紳出席剪綵儀式，向廟方表達祝賀，並祈願在觀世音菩薩的慈悲庇佑下，漁民出海捕魚滿載而歸、村莊平安幸福、地方發展興盛。

外垵慈航寺主祀觀世音菩薩，又稱為「觀音嬤」或「佛祖寺」，原址位於現今的外垵燈塔一帶，隨著聚落發展與時代變遷，歷經多次修建與遷移，逐步形塑今日的寺廟樣貌。百年來，慈航寺不僅守護外垵漁民出海平安，更是地方居民心靈寄託與情感凝聚的中心，在外垵聚落的發展歷程中，扮演不可或缺的角色。

縣長陳光復致詞表示，慈航寺的落成不僅象徵地方信仰的延續與傳承，也展現居民團結合作、共同完成家園建設的精神。(圖/澎湖縣政府提供)

縣長陳光復致詞表示，慈航寺的落成不僅象徵地方信仰的延續與傳承，也展現居民團結合作、共同完成家園建設的精神。縣府會持續支持地方宗教文化保存與社區發展，讓傳統信仰在現代社會中持續發揮安定人心、凝聚社會的正向力量。

剪綵與參拜儀式結束後，隨即展開遶境祈福活動，隊伍自慈航寺出發，沿警察局、社頭、黑溝口路口、碼頭白路、縣道203號、公館、海洋漁具、魯國大夫等地巡行，最後返回慈航寺，祈求風調雨順、漁業豐收，並為外垵聚落帶來平安與福氣。

外垵慈航寺主祀觀世音菩薩，寺內並供奉擁有超過200年歷史的石質觀音佛祖及十二尊石質神像浮雕，為珍貴的宗教與歷史文物，充分展現地方信仰文化的深厚底蘊與傳承價值。(圖/澎湖縣政府提供)

