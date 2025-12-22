外埔福興宮慶祝建五穀王廟百週年 明年元月二日辦三天大祭典





台中市外埔區供奉神農大帝(又稱五穀王)福興宮，訂於一一五年元月二日起三天，舉行建廟一百週年慶典，很難得邀請福慧禪寺釋觀行法師到場執行誦經法會，加上承辦一系列慶典活動，熱鬧之情可期，廟主委邱榮富表示；甲安埔地區是台中市種植農作物最盛地區，自古流傳五穀王為民的諸多付出，讓解決人民食之問題，而深受百姓、農民所尊敬，致這次的慶祝百年廟會將隆重推出，歡迎各界共襄盛舉。

供奉五穀王神像，在中部地區極為少見，外埔區三崁里福興宮，建廟迄今已有一百年的廟史，土地是由劉捷三、劉運紛所捐獻，所供奉的五穀大帝神像是由苗栗縣公館村五穀宮分靈，每年在五穀王的聖誕前一天皆會辦進香謁祖，回駕後於農曆四月二十六日在進行祝壽大典。

福興宮是農民的信仰中心之外，也是一些老人家活動及里民的休閒集中指標，二十多年前廟已是老舊搖搖欲墜、在各界的努力配合，花費三千多萬元，完成五穀神廟，一樓成地方活動中心里及地方經常辦活動，神像供奉於二樓，每逢節日祭拜信眾也人山人海，場面十分熱鬧。

邱主委表示；地方仕紳蘇家春鑑於中國人是以務農為主，食物因是五穀王古時研植，人能充餓而感念他恩澤，另外神農古時嚐盡百草，中毒次數不計，藥草中治病救人流傳至今，功勞宏大，獲農民、中醫及家戶都信拜五穀王。福興宮於民國十四年為避開日本的阻礙，以建築公所(即活動中心)之名興建福興宮，順之從苗縣公館五穀宮分靈一尊神像供奉，迄今適逢建廟百年，任職一年主委的邱榮富決定為五穀王辦一場熱鬧慶典活動。由釋觀行大法師誦經祈福，祈求五穀豐收、合境平安。

邱主委強調，慶五穀王建廟百週年業訂一一五年元月二日起三天（農曆十一月十四、十五、十六日）舉行，官慶歡喜普桌供品一千五百元前二百名送五穀神龍酒一瓶。（確保行車安全、酒後不開車）。大殿還提供百歲圓滿燈，歡迎各界共襄盛舉。



