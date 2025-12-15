外埔農友整理水蜜桃園 期待明年四月產期出現好成果





外埔區永豐里農友徐寶卿，友善種植生產的「水蜜桃」，因多汁、輕脆、甜度高的優異品質，幾年來已塑立穩固聲譽，獲得消費者肯定，每年的四月間，訂單如雪而至，看起來是穩賺一筆，其實付出的「工作」非一般作物所能比。徐寶卿表示，他種植紅金及紅鈴二品種水蜜桃已邁進第五年，穩定的品質，很受民眾的青徠。

吃一粒水果，農友要有多少努力，才能提供品嚐，尤其要讓你吃得滿意，那就得靠技術。外埔徐寶卿與妻王滿倆人努力種植的水蜜桃，幾年來打出極高聲譽，從有經驗的農政單位及農友中，爭得他需要的種植技術，致每一年都提升種植技藝及心得，水蜜桃太甜，會吸引螞蟻、蚊蠅侵襲，不得不採用網室、除草也用人工拔除。友善種植是讓民眾能吃得健康、安全又好口味。種植無毒水果是農民的良心，也是一種種植業的責任。

徐寶卿說，水密桃一年一作，期間要保持環境乾淨衛生，致他不惜耗資巨額採用網室及友善種植，為了提升種植技術，在各農政單位追求管理信息，並到各地取經，掌握了合理施肥、合理施藥秘訣，符合政府種植規定，致所生產的水蜜桃呈多汁、高甜度、果肉軟硬適中，符合消費者之要求。

六十七歲徐寶卿強調，要吃到一粒有水準的水蜜桃不簡單，時下他倆夫妻及顧用十多位農工開始栽剪桃樹舊枝及沒長嫩芽的新枝，並精心打掃環境，預定要十多個工作天，之後開始施肥，要等到明年四月才能收成，期望老天保佑，這段時間給予好天氣，水蜜桃長得碩大好口味，讓消費者有口福、他也能多個收入。

