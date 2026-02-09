外套先別收！今明白天回溫 「這時間」又有冷空氣移入

天氣風險分析師指出，週三起又有新一波冷空氣，且不排除接近大陸冷氣團等級。（資料照片／王侑聖攝）





寒流發威！氣象署昨天（8日）針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、台中市、花蓮縣等12縣市發布低溫特報，今天（9日）清晨仍受寒流影響，北台灣氣溫依然低。天氣風險分析師林孝儒指出，今天白天起到明天（10日）氣溫將回升，但週三（11日）起又有新一波冷空氣，且不排除接近大陸冷氣團等級。

林孝儒今在「天氣風險」臉書粉專說明，隨著冷空氣隨北方高壓出海逐步減弱，今天白天起到明天，陽光露臉機會增加，氣溫也將回升，預測北部至東部白天高溫約16至23度、低溫12至16度；中南部高溫約19至26度、低溫13至17度。早晚仍偏冷。

但明天入夜後，鋒面尾端掠過，週三至週四（12日）受新一波冷空氣影響，預測北部至東部雲量增多，局部將轉陰並有短暫降雨，高溫會略降至18至21度、低溫約13至15度，且這波冷空氣強度仍有變動空間，不排除接近大陸冷氣團等級，中南部則維持晴時多雲的天氣。

至於過年期間天氣，林孝儒指出，除夕至初三（16日至19日）目前趨勢顯示有2波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和。

氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。到了春節後期，冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會；迎風區仍以局部短暫雨為主。（責任編輯：呂品逸）

本週末到小年夜預估為晴到多雲好天氣。（中央氣象署提供）

