外套先留好！白天寒流退場稍回溫 週三再有鋒面、冷氣團來襲

受寒流影響，中央氣象署指出，今（9）日清晨非常寒冷，白天起雖寒流減弱，但各地維持低溫，高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度；各地大多為多雲到晴，僅迎風面北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。週三（11日）再有鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降。

氣象署說明，寒流影響至今日清晨，在清晨前各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷。預測低溫西半部及東北部9至11度，花、東12至13度，高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度。

今日水氣較少，風向轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。雖然高山降雪機率下降，但高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑現象，行車用路及登山請注意路況安全。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，12至17度；金門晴時多雲，7至14度；馬祖晴時多雲，6至9度。

東北風明顯偏強，台南以北、台東沿海或空曠地區及金門、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，恆春半島及澎湖甚至有局部有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，沿海浪高3至5公尺；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）則有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動請注意安全。

週二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。週三至週四（11、12日）清晨，由於鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12日白天起，東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五（13日）至下週日（15日；小年夜）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，東部地區亦有零星短暫雨。

年前天氣概況。（圖／氣象署提供）





