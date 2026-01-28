外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫

東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。

東北季風本週末起增強，北東雨勢漸轉明顯。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風29日減弱，迎風面的水氣也減少，剩下北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫雨。30日由於中層水氣增加，東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。

下波鋒面將在1月31日下半天到來，加上東北季風增強，中部以北、宜蘭有零星或局部短暫雨，且西半部由北到南轉為下雨天氣，花東及恆春也有局部短暫雨，南部為多雲。

廣告 廣告

這波東北季風預計會影響到2月3日，1日和2日的雨勢將因中層水氣而變多。其中，1日降雨最多，北部、宜蘭為短暫雨，中部和花東、恆春為局部短暫雨，南部天氣多雲。2日轉為北部、中部山區、宜花有局部短暫雨，台東以及恆春有零星短暫雨，中部平地和南部轉多雲。

到了3日，西半部轉多雲到晴，不過基隆北海岸、大台北山區和東半部仍有局部短暫雨。東北季風4日減弱，除了台東有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

此外，中部以北、宜花3000公尺以上高山在1月31日至2月1日可能有零星降雪情況。

下波冷空氣強度可能上看大陸冷氣團等級，1月31日至2月1日溫度大跳水，最低溫可能不到10度。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，29日清晨受輻射冷卻影響，西半部和宜蘭低溫12度至16度，花東16度至17度，竹苗及金門低溫下探10度或以下。目前這波東北季風白天起變弱，各地溫度些許回升，北部、東半部高溫20度至23度，中南部24度至26度。30日低溫來到14度至18度，高溫沒有太大變化。

1月31日的冷空氣不排除上看大陸冷氣團等級，實際情況有待後續觀察，中部以北和宜蘭低溫回到13度至15度，南部、花東低溫17度至20度左右，高溫北部、宜花17度至20度，南部為25度至26度。

預計2月4日東北季風將減弱，氣溫回升，北部高溫約21度至23度。再下1波東北季風可能在2月7日南下，天氣再度轉涼。

延伸閱讀

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買