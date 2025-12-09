外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤

近日英媒《每日郵報》報導，搭乘飛機時，直接將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」，且非常不衛生。英國空服員馬塞欽斯基（Mateusz Maszczynski）指出，頭頂置物櫃的設計用途早已和過去不同，隨意放置外套可能導致航班延誤。

馬塞欽斯基解釋，許多從寒冷地區出發的旅客習慣帶著厚重外套上機，而當滿載的航班上，有數名乘客都將外套放進置物櫃，空間迅速被占滿，會導致其他旅客的隨身行李無法順利收納。這不僅讓登機流程變得緊繃，也可能引發旅客之間的情緒衝突，甚至造成航班延誤。他也補充，雖然早期的置物櫃確實是用來放外套和帽子，但現在的設計方向是優先容納行李箱與包包。

除了占用空間，馬塞欽斯基也坦言置物櫃「非常髒」，行李箱輪子本就會接觸地板，加上不同物品反覆堆疊，非常容易積累細菌。因此，他建議旅客把外套壓縮收進行李箱，或放在腳邊的小袋子裡，若旅客怕冷，旅途中也能直接把外套當成毯子蓋，既不占空間又實用。

旅遊保險公司AllClear的研究也透露，七成英國航空旅客承認在飛行中有不衛生行為。受研究採訪的前空服員更點名座椅背後的置物袋為「機上最髒區域」，表示置物袋經常被放置用過的嘔吐袋與尿布，直言「旅客應該把零食存放在可重複密封的容器中，如果使用了置物袋就要消毒雙手」。但統計卻顯示仍有三成乘客把零食和私人物品塞進置物袋。

