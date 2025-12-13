外套塞頭頂置物櫃恐害班機延誤 空服員曝座位最髒部位「就在眼前」

空服員建議旅客不要將外套放到頭頂的置物櫃，避免佔用置物櫃空間。（示意圖，pixabay）

最近，英國《每日郵報》引用了一位空服員的說法，提醒搭機乘客，別再習慣性地把外套直接扔進頭頂上方的行李艙了。空服員馬塞欽斯基（Mateusz Maszczynski）直言，這種做法不單單是「不對」，更潛藏著衛生疑慮。他強調如今的頂部收納空間設計目的已經與從前大不相同，若乘客仍恣意堆放衣物，很有可能會拖累航班準時性。

外套放在頭頂置物櫃會衍生什麼問題？

馬塞欽斯基進一步說明，特別是那些從氣溫較低的地方啟程的旅客，經常會帶著厚重的外套登機，試想如果在一班幾乎滿座的班機上，許多人都把厚重的外衣塞進置物櫃，很快就會塞爆空間，導致其他乘客隨身攜帶的登機箱或背包無處可放。這種情況不僅會使大家在登機時感到焦慮不安，還可能因為收納問題引發乘客間的口角，進而造成飛機起飛時間被延誤。他補充表示雖然以前頭頂置物櫃的確是用來放帽子和外套，但現在的首要功能是讓大家的行李箱和包包能順利就位。

頭頂置物櫃其實超髒

除了會佔據有限的空間，馬塞欽斯基也老實說這個置物艙其實「超級不乾淨」。畢竟登機箱的輪子經常接觸地面，加上各種物品不斷地被放進、拿出，這個空間非常容易成為髒汙與細菌的溫床。因此，他建議乘客可以把外套摺好塞進自己的行李箱，或者乾脆收入隨身包包中放在腳邊，如果擔心機上溫度低，飛行途中也可取出外套當作小毯子保暖，既不佔用公共空間又相當方便。

飛機座位最髒的地方在哪？

另外，旅遊保險公司AllClear的調查揭露一個嚇人的事實，多達7成的英國乘客坦承，他們在飛機上有過不太衛生的行為。接受訪談的前空服員直接爆料，全機最髒的地方就是前座椅背的置物袋，並透露由於常常被塞進用過的嘔吐袋和髒尿布，所以建議只要手碰過置物袋就一定要好好消毒，零食最好裝在可以密封的盒子或袋子裡。儘管如此勸導，數據卻顯示依然有3成的乘客習慣將零食或隨身物品直接放在置物袋。

