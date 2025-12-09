外套放機艙置物櫃？空服員嘆「噁心」恐致航班延誤 最髒還有它

空服員指出，將外套放進置物櫃不僅不衛生，也容易引起糾紛。示意圖／photoac

出國時若要飛往寒冷地區，或是挑戰登上高峰，許多人會攜帶厚外套或是備用外套，不過部分乘客並不會將其收進拖運行李，而是拿在手上，直到登機才將外套放進置物櫃；對此，空服員認為這不僅「很髒」，還可能導致航班延誤。

根據英國媒體《每日郵報》報導，空服員馬什欽斯基（Mateusz Maszczynski）向航空新聞網Paddle Your Own Kanoo透露，機艙置物櫃適用來放置隨身行李，不過仍有許多乘客會在上飛機後向空服員詢問「外套應該放在哪裡」。

馬什欽斯基表示，一想到要把外套放進置物櫃「我就覺得噁心」，由於置物櫃主要放置行李箱，容易沾上滾輪其他物品之細菌，有些不衛生；不僅如此，若將外套放置於置物櫃，行李容易因此被佔滿空間無法放置，或是領取時引起乘客間紛爭，導致航班延誤。

馬什欽斯基建議，若想放置隨身外套，可將外套作為「毯子」保暖、將外套壓縮後放進手提行李，或是整齊地裝進袋子放在腳邊。

同時先前旅遊保險專家AllClear一項研究指出，高達70%的英國航空乘客承認在飛行過程中有過不衛生的行為；一名前空服員則透露，其中飛機上最不衛生的區域包括「座椅靠背收納袋」，儘管座椅靠背口袋很容易因乘客放置孩童尿布、嘔吐袋，甚至個人垃圾而滋生細菌，航班般間也鮮少清潔，仍有30%乘客會在座椅靠背收納袋中放置零食、個人物品，呼籲當乘客使用收納袋後，務必進行手部消毒。



