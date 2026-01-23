外套放膝蓋也不行！台南某高中百名學生期末考遭記警告 校方回應

台南市一所高中訂定考場規定，百名學生因此在期末考遭記警告。照片是考試示意圖。取自Unsplash



外套放膝蓋、椅子下方放衛生紙盒、桌邊放餐袋...這些行為都違規，台南市一所高中有100多名學生因此在期末考遭校方記警告，學生拿到相關懲處資料，全部傻眼。校方出面說明，強調主要是讓大家習慣學測、指考時規定，在該校考試前都有向同學宣傳，明列注意事項及違規處罰，同學若因吞警告也有銷過辦法。

同學將違規紀錄表PO在Threads上面，強調實在有些「OOXX」。據了解，該校的規定包含桌上除了筆和試卷不能有其他東西，衛生紙、餐袋、筆盒通通不行；抽屜、椅子下方都要清空；外套不能放在膝蓋上。

據悉該校有1000名學生左右，共100名學生各吞下1支警告，約佔全校學生比例的1/10。該校教務主任拿出期末考前的公告，指出這些規定都是「白紙黑字」，且不是第一次實施，在段考、期中考、期末考都有實施，且在各班級張貼公報。

教務主任表示，實施這些考場規定，主要是希望學生們能提早習慣學測、指考的實際情況，熟悉考場規則，避免屆時出狀況。

